美國總統拜登在3月8日國際婦女節當天，打破美軍「玻璃天花板」，提名兩位女性將領當作戰區司令，1位是現役四星上將，1位經國會同意後就晉升為四星上將。如此，美軍將有兩位女性四星上將。反觀國軍，女性官士兵占全軍比例達15.6%，史上最高，卻只有兩位女性少將。

美軍這兩位被任命的作戰區司令的女將軍，1位是空軍，飛行時數超過4000小時，飛的是慢速機，也管過類似我空軍編制的總統專機隊，去年升四星上將，專管空軍的空中運輸，其前任也是位女性四星上將。

另位將晉升的女性上將是陸軍的，飛過黑鷹直升機，有參戰經驗，做過美國前副總統高爾的武官，這次調升南方戰區司令官，管加勒比海等地區用兵部署，是名副其實的作戰指揮官。

國軍建軍史上，還不曾出過1位女中將，上將更是遙不可及的事。以空軍而言，女性官士兵占比為18.4%，比例非常高，卻沒有1位女將軍。當然，女性軍官的官科以政戰為主，而政戰的將官缺，有其限制。我現役兩位女性少將政戰學院院長陳育琳、陸軍後指部政戰主任辜麗都，都是政戰官科。陳育琳像打前鋒，每個新職，都是女性軍官的首例。這兩位女將領循序發展，都有機會升政戰中將的職位。

國軍女性將領若要增加，以符軍中用人多元化政策，必須大量啟用陸海空軍官科畢業的女性軍官，若只有政戰官科，最多也只能升到中將就到頂了。當然，女性官兵大量從軍僅10多年，且多是士官或士兵，官校正期生畢業的女性軍官，升少將至少也要24年，因此，女性在作戰部隊歷練再升到將軍，恐怕還要段時間才看的到。

正因如此，軍中有人認為要突破女性晉升的天花板，必須打破常規，例如拔擢陳育琳接中將職缺的總統府待衛長，或讓優秀的女性軍官到總統府當武官等。

不過，不只台灣，對岸大陸解放軍很保守，到現在也沒有女性上將，中將升過兩位，徐莉莉和聶力，但都退了。大陸女性少將共有40餘位，但以解放軍兵力規模，這麼少女將軍，只能算是芝麻點綴。徐莉莉是海軍，多半在海軍政治部與後勤等單位，聶力是中共老帥聶榮臻女兒，是中共首位女性中將。

美國還沒出過女性國防部長，這是文官職，不須要軍人出身。其實，有些國家早已有過女防長，印度出過2位；在歐洲，很多國家，包括德、法、義、西班牙及荷蘭，挪威和瑞典，都曾出過女性國防部長。除了瑞典是職業軍人外，其他都不是軍人出身。

台灣有女總統了，女性國防部長，未來也不是不可能，但想要出個女性上將，卻是難如登天。