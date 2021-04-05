交通部長林佳龍表明為台鐵太魯閣號出軌事故辭職下台，行政院長蘇貞昌卻說這麼大的事故，政府當然有責任，只是現在政府要做的事情很多，包括疫苗、旱象都要積極解決，顯然他只想「甩鍋」給林佳龍止血。

清明連假，台鐵太魯閣號事故讓數百個家庭陷入愁雲慘霧，相關事故調查陸續出爐，發現這起意外原本是一連串可以避免的人禍，卻因為台鐵長期散漫的組織文化而造成重大災難，更加讓受害者家屬難以接受。

尤其台鐵前局長張政源在普悠瑪事件後接任，出身台鐵基層的他，2年多局長任期內，台鐵事故仍不斷，還因斷軌事件遭懲處，卻在年初屆齡退休前，表示任內最遺憾的事情是《鐵路法》未完成修法，以致無法對土地資產自主開發。張政源滿腦子想的都是錢，完全忘了確保行車安全才是台鐵的根本。

台鐵沉痾未解，局長一職由交通部常次祁文中暫代迄今，只是政府文官之中人才濟濟，卻落到無人可派任的地步，民進黨派系強取豪奪，林佳龍連個局長位子都擺不平，顯然是受了蘇揆影響。

其實政界早有林佳龍與蘇揆之間不合的傳聞，去年520內閣改組時，傳言是因小英總統力保，林佳龍才得以留任。這回林佳龍求去，也傳出是打破體制越級先向蔡總統口頭請辭，才向蘇揆報告，間接證實林、蘇兩人心結。

蔡英文曾說，負責任的政府要讓人民能安心生活。蘇貞昌也曾強調，他身為閣揆，帶領內閣，隨時都要盯緊，就如同部長也是要盯緊底下的局長、處長一樣的道理。如今台鐵出事，林佳龍責無旁貸，但蘇揆也該捫心自問真有盯緊下屬嗎？可別再靠甩鍋帶風向和砸錢就想能趨吉避凶！