不檢討面對問題，事故就極可能再發生，畢竟網軍只會出征讓人噤聲，可不會開飛機，更無法改革台鐵。

任何一起事故，於國家於個人都是悲慘的。而若事故竟然接連發生，則是加倍的悲慘，代表這個體制似乎失去了自我修復的能力。但最悲慘的，是事故接連發生，大家卻因怕1450出征而不敢檢討政府。失去了民主制衡機制，說句最不客氣的，這個國家將只會向下沉淪，不可能向上提升。

2018年，韓國瑜挾韓粉氣勢當選高雄市長，之後部分激進韓粉就成為一股四處出征的力量，包含善意給韓國瑜建言的藍營人士與知識分子，往往也成為被出征對象。事後證明，這對後來韓國瑜的聲勢逆轉起了舉足輕重的作用（多少藍營支持者被激進韓粉罵走！），而當時民進黨對韓粉言行也是諸多批判與譏笑。

曾幾何時，靠「芒果乾」勝選後，民進黨也走上了「韓粉之路」。每次只要是民進黨出包，都是「不能罵」，敢罵的人就遭到綠營側翼、支持者與網軍出征。衛生福利部桃園醫院發生患者意外傳給醫護，整家醫院完全未被檢討管理責任，因為「醫護很辛苦」；空軍1年內接連發生3起事故，多名飛行員罹難或失蹤，國防部也不受檢討，不分黨派立委質詢國防部長時都「不敢追責」，因為「國軍很辛苦」。

而這次台鐵事件，網軍同樣也不容國家頭家（人民）檢討僕人（政府）。國民黨立院黨團發文批民進黨政府，前閣揆張善政批「風不調雨不順」，都被怒罵沒人性，在救災時政治操作，最後被網軍逼到刪文。COME ON！民主政治就是政黨政治，政黨政治下到底有哪一件事情可以完全不包含政治操作的元素？難道民進黨拿醫護、軍人、救難人員當擋劍牌，挾持他們來阻止公民社會的歸責，就不是政治操作？

這次台鐵事件，台鐵先是爆出主管於內部群組力主「把責任推給包商，降低本局負面輿論」，交通部林佳龍部長第一時間說他「我不會此時一走了之」，說他要扛起責任堅守崗位。民進黨上上下下，從網軍到蔡英文都肯定林佳龍的負責。這種說法實在給人蛇鼠一窩、物以類聚之感。一位部長平時沒辦法善盡安全責任，讓意外不發生，就已是能力不足的展現。現在說要堅守崗位負責，能力不足又負什麼責？台鐵高層是你部長任命並督導的，這就是政務官的責任！何況現在台鐵連局長都沒有，部長負責不是天經地義？

事發一、兩天後，爆出曾因偽造文書被判刑6個月的包商李義祥，2018年曾當選民進黨黨代表，也就是說這是「民進黨人包工程釀出大禍」，瞬間讓網軍推卸責任到包商頭上的盤算破局。而推薦李義祥入黨的花蓮縣黨部前執委曾因為造施工圖齊被訴。2019年中華郵政斥資98億蓋的物流園區被政府介入關說，林佳龍召開會議疑似施壓，衛福部開捐款專戶被網友罵爆，昔日高雄氣爆善款被拿來泰國推廣觀光 ，一半時間在旅遊的事情也再被翻起。林佳龍部長也在輿論撻伐下宣布請辭。種種都顯示民進黨以網軍帶風向的行動失敗。

涉及老百姓出行安全，民意自是比較難唬弄。再者這次罪魁禍首是民進黨黨代表，又把黨捲入。再者這件事完全無法推給「萬惡的中共」，已執政近5年，也很難推給國民黨，民進黨注定要獨立面對輿論的咎責。

是的，醫護很辛苦，軍人很辛苦，我們要支持基層工作人員！然而，這世界是很現實的，爆發感染、軍機接連摔、火車事故，就是對台灣造成傷害，也對我們的國際形象不利。這個世界不是2300萬人集體假裝不咎責，或者被網軍鬥到不敢咎責，就能避免事故帶來的嚴重負面結果。

「立即下台」，就是林佳龍交通部長任內最後一件重要的工作，沒有別的了。交通專才很多，不差一個政客。而輿論的咎責絕對也不可能只到部長為止，民進黨執政事故多，災難多的刻板印象一旦形成，2022年選舉只怕就凶多吉少了。

「芒果乾」不是萬能，人民追求更高品質民主的期待，不可能永遠被抹殺。（作者為網路媒體工作者）