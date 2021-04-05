隨美中對立逐次升高，美國拜登政府強化對日外交，因日本為美國在印太最重要的盟國，美日關係不僅是印太戰略的指標，亦是拜登重新團結盟國政策是否收效的判準。不似南韓總統文在寅仍在美中之間維持平衡，日本首相菅義偉採取向美國傾斜的政策，意在使日本成為印太地區和平與繁榮的關鍵。

對此，日本前首相安倍晉三指出，包括日本在內的亞洲地區已成為美中對立的最前線，日本的對中政策須要抱持印太地區已成為前線的認識及心理準備，致力於外交與安保政策。安倍認為，拜登將深化歐巴馬時期的「重返亞洲」戰略，美國外交及安保戰略重心轉向印太地區，使《美日安保條約》益發重要。

菅義偉首相更直言，他將成為拜登上台後在華府迎來的第一位外國領袖，美國對日本的重視不言可喻。其實，菅義偉月中的美國行不僅為拜登時代的美日同盟再保證，更意在出口轉內銷，拉抬個人低迷的支持率，希望在訪美後，實現內閣支持率的V型反轉，避免在即在到來之眾議院大選的政權保衛戰及自民黨總裁換屆選舉中，遭「陣前換將」。

在美中關係陷入谷底，日本國民「反中」、「嫌中」情緒方興未艾之際，大陸國家主席習近平國事訪問日本缺乏實現的基礎，訪美成為被質疑缺乏外交手腕的菅義偉唯一的外交秀場，但訪美行如何避免日中關係倒退，甚至再陷「政冷經冷」，亦考驗菅義偉的外交智慧及能否重獲日本國民信賴。

菅義偉在美中之間以美國為重，此雖非「事大主義」下的抉擇，但顯然想對拜登「送暖」。相對於歐盟、東協國家及南韓在美中間舉棋不定，日本不欲給美國建立「對中包圍網」潑冷水。

在大陸實施《海警法》後，日本認為日中在釣島爭端激化，批判中國與既有國際秩序不一致的行動為國際社會帶來政治、軍事上的難題。菅內閣評估東亞的海域情勢漸趨惡化，危機感日增，認為不僅「尖閣（釣島）防衛」與「台海有事」息息相關，亦憂心日本勢必捲入「台灣有事」時，屆時該如何保護在台日僑的問題。

在允許行使集體自衛權及擴大日本自衛隊對美軍支援「安保相關法案」迎來5周年時，擴大「日美防衛一體化」的論調再起。預計4月16日訪美的菅義偉將面對此具「憲法第9條」爭議的難題。若菅首相同意美軍在日本部署中程彈道飛彈，勢將為日本與中俄間的外交帶來麻煩，使「安倍外交」獲得的成果盡失。

據悉，菅首相訪美將與拜登發表「共同聲明」，強調台海的重要性，並共同譴責中國近來越來越具威脅性的海上行為。菅義偉表示，在美日合作維持嚇阻力的情況下，創造可以由兩岸和平解決的環境十分重要。但若「中導」上日本，無疑是火上加油，徒令日本成為「台灣有事」的前線，無助建立「威懾中國」防護網，為兩岸和平加分，亦難獲日本民意支持。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）