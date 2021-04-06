早在一九八三年底的立委選舉過程中，脫黨參選的雷渝齊就已透過雜誌，不斷攻擊黨部與國泰集團勾結、拿了多少好處，所以才提名蔡辰洲，而且足足罵了一年多。關中舉證說：「雷渝齊所有罵我的資料，都是調查局提供的資訊，比方說雜誌寫關某人今天參加中常會，在裡頭坐立不安、時而搓手、心中焦慮，因為自己犯了錯誤啥的，所以心神不寧……如此這般繪聲繪影。當時組工會有個叫劉傳高的專門委員，他就是雷渝齊的好朋友、調查局的線民，我市黨部裡也有個常罵我的資深的、他的湖南老鄉叫鍾堯鋒，這兩人是雷的耳目。」關中說他每天的作息，他們都會蒐集給雷、再編寫得他像在現場一樣，「所以他那時的雜誌文章很吸引人，不但有內幕，而且連關中何時進辦公室、何時離開、今天見了什麼人等等，寫得都對啊，如此有真有假，故布疑陣，但內容就隨他寫了……」的確在解嚴開放報禁前的八○年代，《雷聲》是一本銷路極佳的週刊，其風格就是標榜內幕、文字辛辣、夾敘夾議，如在現場般的以第一人稱描述對話場景。

後來關中堅持要提告雷渝齊，那時他已到省黨部任主委了，即將要面臨縣市長選舉，「如果照他這樣罵下去，我個人事小，這個黨還有誰會相信？」但關中的長官都很鄉愿，組工會主任宋時選、祕書長馬樹禮都不同意他去告雷，「他們說告他幹嘛、這個你理他幹嘛、沒事沒事……我說他這樣一直罵，不是我一個人的事，如果有十分之一的人相信，那國民黨就信用破產了！」為了此事，關中又一次單獨請見蔣經國，當面講明前因後果，蔣經國先是不吭聲聽著，「我說報告主席，這已非我個人的事了，如果黨被一個人惡意的寫成如此腐敗不堪，我們在地方上從事輔選工作，卻背著這樣一個黑鍋，那怎麼選得下去呢？所以我請求一定要去告他，還黨和我一個清白。」蔣經國聽完點點頭說：「好啦，去告吧。」

勾結情治系統造謠抹黑

關中表示以國民黨的文化，當然要蔣經國同意，他才敢去告雷。馬樹禮那時還說：「你告他要上法院，哪有那麼多時間？罵我的人也很多。」但關中立刻回說：「罵你的沒那麼嚴重，我這可是指名道姓、罵的時間又這麼長，而且之前蔣彥士、梁孝煌兩位長官都被拖進去罵，一定要告，要證明雷渝齊勾結情治系統造謠抹黑。」

到了法庭上傳雙方對質，法官一再追問雜誌中所寫的證據何在？雷渝齊只好說是調查局給他的，書記官於是去文調查局詢問，但下次開庭時調查局卻回函並無此事，「雷渝齊當場一愣、面如土色，但我想他也是被利用的。」結果雷渝齊被判一年徒刑，罰款三百並登報道歉；關中強調罰錢和道歉是小事，而是判了一年去坐牢才是重點。

「蔣彥士那時為何要替劉少康辦公室發公文？」我問。「我想，蔣彥士應該是認為王昇當時的指示一定是經國先生同意的吧。」我再問：「王昇真的有野心要這樣搞嗎？」關中回道：「這我不相信，到現在我還是這樣認為。」我追問：「那他為何要越搞越大？」關中認為「捧他的人太多了，人在高處，或許會得意忘形，但我不認為他真有不軌的野心……像李煥、王昇，他們對經國先生是絕對忠誠，甚至幾乎可以用愚忠二字來形容，生平從沒批評過蔣半句話，一直為經國先生辯護，李煥生病過世前與我談到，都是一再強調經國先生如何用心良苦，王昇在外放巴拉圭八年後回來，提到經國先生也是畢恭畢敬，連稱經國先生如何偉大，在他們嘴裡是完全不能批評蔣經國的，這真是我們這代人難以體會的……或許這也是他們那時代的立身處事之道吧。」

情治系統全面打王昇是否為蔣經國親自下令？「這我不敢講，因為在那個時代的政治氣氛裡，有很多事情是有人會藉著經國先生名義借刀殺人的，我甚至聽說情治單位那時另有一個系統在運作……」關中說，當十信案爆發後，蔡辰洲關押在監獄時，當時調查局長是翁文維，他的兒子是調查局內一名科長叫翁祖焯，翁祖焯到監獄去跟蔡辰洲講，你只要承認蔣彥士、關中他們有拿錢，馬上就可以放你出去。他為什麼非要逼蔡辰洲咬我們、把我們整下來？就是他有個更大的目的，要證明王昇是個大毒草一定要剷除，蔣彥士、關中也是他們一夥的……」

蔣經國難道都不知道蔣彥士、關中也遭到株連整肅嗎？「所以嘛我很懷疑……因為經國先生從頭至尾對我沒有任何的懷疑或批評過，包括我告雷渝齊他也同意，所以你問是否蔣下令，或是另外有人在串連情治系統，這我真的難以確定……」關中說他非常佩服蔣彥士的心胸寬大，因為蔣彥士退下來後就回到農復會，而農復會一直為他保留著一個位置，關中把情治系統要陷害他們的事告訴蔣，蔣彥士只是呵呵笑著說：「我現在不做了，不就沒事了嘛。」

所以要把王昇弄下來當然是蔣經國的意思，但過程中有無株連無辜或過當的情況？「這個難講，但我們當時都變成當事人，也變成了一個目標……」不過關中也瀟灑地笑著說，但檢討起來，他卻是絲毫無損，因為在告完雷渝齊之後，所有的謠言都沒有了，後來他參選立委並當選後，所有的謠言也都沒了，「我這一生的重大選擇，後來證明都很正確，一切就是為了一個真相，這點我對自己有信心，也非常堅持！」

蔡辰洲與十三兄弟會，國民黨內鬥複雜險惡

一九八五年二月，台北市第十信用合作社發生擠兌風潮，台灣金融史上稱之為「十信事件」。這是一樁特大型超貸、侵佔、背信與偽造文書案的經濟犯罪事件，事件爆發後，造成舉國震動，經濟重創，社會不安，蔣經國大為震怒，嚴飭行政院長俞國華務必要在最短時間內，穩定台灣金融秩序，恢復社會安定。

在善後補救方面，政府決定「概括」承受十信事件所有的經濟損失，下令由合作金庫進駐代管十信，交通銀行、農民銀行、中央信託局組成銀行團進駐代管國泰信託，等於由公營銀行出面支持兩家出事的金融機構，全面保障人民的利益不受影響。

在司法方面，依法拘捕起訴了以蔡辰洲為首的違法失職人員，蔡辰洲被判處合計高達六七○年的有期徒刑，於一九八七年五月保外就醫期間因肝癌過世，享年僅四十歲。

在政治責任的追究上，國民黨祕書長蔣彥士、經濟部長徐立德、財政部長陸潤康皆因本案請辭下台。（待續）