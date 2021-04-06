有幸參加中華兒女體驗營，來到重慶，重慶市抗戰時期的首都和陪都，在我的記憶中，重慶這一地名只出現在歷史和地理教科書裡，近來旅遊業發達，才能透過傳媒認識到重慶的大概輪廓。

朝天門 拱橋獨特

一下飛機就感覺大陸的硬體建設已不是過去可以比擬的了，到了重慶，發現大橋何其之多，一座比一座高，每一座所採用的工程設計也都不盡相同。

重慶是一座山城，地形起伏較大，平均海拔為400公尺，地勢從南北兩面向長江河谷傾斜，地質又多為石灰岩地貌構造，有許多溶洞與溫泉，並多峽谷和關隘，且是嘉陵江與長江的匯流處，江河船運頻繁，難怪會建出這麼多跨距寬，橋墩也高的世界級大橋。

在參觀的行程中，自然會見到許多座極具設計特色的大橋，朝天門長江大橋是世界上跨徑最大的鋼拱橋，西連江北區， 東接南岸區，主跨長五五二公尺，全長一七四一公尺，若含前後引橋，則長達四八八一公尺，主跨為目前世界最長的鋼拱橋， 超越上海的盧浦大橋，是重慶主城區的第八座跨江橋樑。

朝天門大橋原定計畫是要橫跨長江跟嘉陵江，一直連通到南岸區渝中區和江北區，但因為朝天門地區的搬遷費用過於高昂，計畫才改為連通南岸區跟江北區，實際上朝天門大橋並沒有通過朝天門附近。

複線橋 兩橋並行

大橋獨特的拱橋造型，是重慶市民由全民投票所票選出來的，同時也是第一座在大陸，由全體市民票選出來的公共橋樑建設方案，其中的意義，是向市民分享歷年來經濟開放所帶來的成果。

作為重慶主城區城市幹道組成部分之一，長江大橋與長江大橋複線橋並行，只相隔25公尺，這是因為長江大橋是長江上游第一座公路橋樑，也是重慶主城區在長江上的第一座橋樑。

長江大橋交通流量非常大，是大陸車流量最大的大型跨江橋梁，因為該橋原有設計日交通流量為二萬輛，但實際每日交通流量已達八萬輛，因此必須擴大通行能力，這也就是長江大橋複線橋後來建造的原因。

菜園壩 兩用設計

菜園壩長江大橋採用公路與軌道兩用設計，令我印象深刻，大橋高114公尺，是長江上橋面高度最高的大橋，橋體自離開地面後分為三層，第一層直通往上半城的兩路口地區， 第二層向下盤旋，通往地面菜園壩立體交流道的向陽隧道和菜園快速路，第三層盤旋三周後，通往橋頭北側地面的鐵路重慶站站前立體交流道，交流道高達97公尺，約相當於30層樓高，路過的行人絕對會對它的立體交流道印象深刻。

在參觀的行程當中，見到了那麼多的工程奇景。心中除了深深的佩服當局政府以外，也不免因此憂心起台灣的未來，我只希望兩岸民間的交流能夠更為頻繁，取代政治上的紛紛擾擾，讓兩岸人民搭起和平的橋樑，方能共築更好的未來。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供