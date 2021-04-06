美國總統拜登在上周正式對外宣布基礎建設計畫的法案，開始向國會參眾兩院的議員進行溝通，這個被拜登稱為《美國就業法案》（American Job Plan）金額高達2.3兆美元，是戴上創造就業帽子的產業政策計畫，最關鍵的目標，是要把1960年代至今，持續滑落接近一甲子的「國內公共投資占GDP比重」向上拉升，建立不依賴中國的供應鏈，並為美國勞工創造超過數百萬個高附加價值的就業機會。

拜登提出的《美國就業法案》接續在填補Covid-19疫情災情的《美國救援法案》之後，以先前通過的1.9兆美元紓困案、加上此次2.3兆美元的預算，已經超過1933年羅斯福總統新政的規模；而且，預算大量投入在半導體、電動車、新能源、寬頻、尖端科技研發、以及勞工技能教育等具有未來性的關鍵產業，遠遠超過修橋造路等基礎建設計畫，實質上是1960年以來，超越從尼克森、雷根到川普，企圖心最積極的產業振興方案。

拜登雖然擁有民主黨在參眾兩院過半的底氣，仍然需要獲得部分共和黨議員的支持，除了共和黨強烈支持石油與頁岩油產業，而拜登的政策顯然是要削弱石油產業之外，美國經濟學界對於「政府產業政策」長期存在質疑的辯論，「大政府」是否會造成資源錯置，減少資本運作的效率，破壞以私部門為主的資本主義的創新能力，至今仍然沒有定論；同時關於鉅額預算觸發通貨膨脹疑慮，也是市場關注的焦點，最終的版本必然會與白宮提案有一定的差異。

但是，我們從拜登公布的計畫草案中，看到台灣廠商絕對不可忽視的重大商機，拜登編列鉅額預算在「戰略關鍵產業」，其中直接補助半導體產業的金額就高達500億美元，在以電動車為主的乾淨能源產業編列480億美元，外加金額不詳的預算在全美各大城市裝設50萬支電動車充電樁。還有，為了強化全美國的高速寬頻網路，編列1,000億美元預算，為了乾淨能源，編列1,000億美元來提升、轉化、增加太陽能電場饋線，徹底翻修美國的電網。

加總計算，《American Job Plan》2.3兆美元的預算中，直接投入製造業投資、勞工技職教育、尖端科技研發的金額就高達5,000億美元，這是美國有史以來、也是世界各國從未有過的巨額製造業振興預算。

台灣廠商具有全球競爭力的半導體產業、正在全力轉型衝刺電動車製造的科技廠商，已經有成熟經驗的太陽能、風電等再生能源廠商，還有台灣有高度價格競爭力的網通產品等，台灣廠商參與美國基礎建設計畫，不只分享史無前例的巨額預算，更藉此敲開進軍美國市場，獲得再次擴大規模、提升技術、營收與獲利翻轉的機會。

電動車產業是拜登政策的重中之重，美國雖然已經是全球電動車發展最快的國家之一，但是目前電動車的數量仍然僅有全美車輛總數市場約2％，《美國就業計畫》直接編列的1,740億美元的預算，透過租稅減免與政策補貼，鼓勵美國企業加速電動車的研發與商業化進度，拜登說得很明確，美國要創造全球性能最佳、價格最低廉、而且最快速普及的電動車產業，從電池、車體、電控、到車內娛樂系統都不依賴中國的電動車產業。

除了直接編列的1,740億美元預算之外，拜登還在1,000億美元的電網預算中藏了50萬支充電樁，在460億美元的政府採購美國貨預算中，要求聯邦政府所有機構汰舊換新，新車採購以電動車優先，在學校補貼的預算中，設定將所有中小學校的黃色校車，必須有20％改用電動車的目標。

鴻海的MIH電動車聯盟，從中型巴士的底盤出發，已經集結1,200家各領域的科技廠商，其他台灣科技集團從和碩、金寶、台達電、友達等，也都從各自的專長出發，積極搶進電動車製造的領域，而和大等則早已經是特斯拉供應鏈的核心成員，台灣科技廠商如果能夠藉由拜登大搞電動車產業的機運，成為美國傳統汽車品牌、以及新興的網路電動車企業的核心，那麼以美國巨大的汽車市場，台灣科技廠商翻幾番的成長潛能將難以想像。

值得注意的是，過往美國設廠投資最令台商頭疼的就是勞工，拜登與民主黨人高舉照顧勞工的政策，還要編列鉅額預算補貼勞工工會，將來前進美國設廠投資的台灣企業是否具有與勞工溝通的能力，將是重要的勝敗關鍵；另外的好處則是《美國就業計畫》直接編列了480億美元的預算，協助廠商提升勞工技能（Work force development），政府直接補貼勞工訓練，如果能夠落實到企業的實際需求面，則是一件好事。

面對這樣獨特的歷史機運，我們的外交單位、經濟部、貿協、以及政府支持的經濟智庫，應該儘速投入資源，掌握美國基礎建設方案的進度與具體的子計畫，建立台美基礎建設投資窗口，協助台灣廠商發現商機，鏈結相關的美國企業，並且協助台灣企業進行設廠投資。

(工商時報)