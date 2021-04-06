針對台鐵太魯閣號事故，蔡政府竟有臉指示衛福部設立捐款專戶，並由蔡英文、賴清德、蘇貞昌等府院黨巨頭率先捐出1個月所得，民進黨中央黨部也將透過衛福部賑災專戶捐款新台幣100萬元，企圖拋磚引玉，發起全民捐款運動，再度消費台灣人民的慈悲心與愛心。

此次釀成51死的慘劇，不是天災，而是人禍，更是根深柢固的共犯結構，說是官僚殺人也不為過，那麼罹難者與受傷者不是應該由台鐵及保險公司提供醫療服務及費用賠償嗎？現場救援人員及出事家屬不是有花蓮旅行公會提供的免費旅館住宿嗎？現場工程的修繕不是應由台鐵來自負責認列支出嗎？交通部次長王國材亦特別強調，捐款不會用在台鐵給予傷亡者的賠償金上，「因那是台鐵須自行負責的款項」。

令人納悶的是，衞福部還要接受什麼捐款？正當性何在？錢又打算花到哪裡去？無怪乎，網友議論紛紛，「政府出包還要叫民眾捐錢善後嗎」、「不是我無情，天災我會捐，人禍為何要捐」、「很想捐，但很擔心是高雄氣爆翻版」、「捐款用途一直都不透明，誰曉得錢用到哪去」！

經過一次次對善心捐款去向不明的失望，尤其發生高雄氣爆事件虛報金額圖利特定人士藝術紀念裝置的弊案，台灣人民已經學乖，不再輕易埋單了，就讓蔡政府自負其責吧！