根據中方官媒《環球時報》報導，3月29日的大規模空中演習，顯示解放軍有能力包圍台灣，並阻止台灣接受外國援軍協助。也有國內分析家指出，共機軍演也針對美台海巡合作備忘錄。難道解放軍的動作僅止於威懾台灣？他們一定另有所圖。本文以較宏觀的視野，來解析解放軍軍演的目的。

以國土防禦為主的軍演

到現在為止，解放軍軍演主要集中在大陸附近海空域，在南海「種島」之前，甚至於只能到那裡「自由航行」。

近年解放軍演習備受各國關注，應該是為遏制中國崛起有關。嚴格講起來，中國崛起並沒有一個特別明顯的事件或者時間點，而是一個漸進的過程。比較多的說法是從2008年北京奧運會開始，中國比較明顯的呈現在世人眼前，之前都是韜光養晦，世界突然發現中國已經崛起了。

與美軍比較起來，解放軍缺乏實戰經驗，尤其是海空軍聯合作戰能力差距很大。美日等國每年都要舉行大規模海上聯合作戰演習，而解放軍大型海空演習次數極少。這幾年解放軍開始進行海空立體作戰演習，提高各軍兵種聯合指揮、情報搜集、資源分享、反導防空與電子對抗能力，都集中在沿海（渤海、東南、南海）海空域。

過去解放軍只在國土附近海空域進行演習的主要原因有三：第一，在內海演習可以防止其他國家艦機抵近偵察。第二，在渤海演習可以演練保衛北京課目，在東海演習可以震懾台灣以及日本；在種島之後，南海演習可以震懾美國、越南、菲律賓等國。第三，在航母以及兩棲攻擊艦尚未編組之前，在內海演習可以獲得立即的後勤保障與火力支援。

3月29日的演習，外傳共機已經完成包圍台灣，對於台灣的震撼頗大。其實我們應該關注解放軍更早之前的動作：3艘軍艦進入日本海，對日本的震動不小於台灣。不久，情報收發處理能力頂尖的美國兩棲指揮艦藍嶺號，也跟進日本海並守在對馬海峽，明擺著就是監視解放軍。

自從美中阿拉斯加會談之後，好像解放軍已經不在乎保密與後勤保障因素、也不再韜光養晦，以實際力量突破第一島鏈的態勢越來越明顯，鄰近國家感受當然強烈。自2015年至今，解放軍即已五度進入日本海，從趨勢來看，解放軍在日本海與台海常態化軍演似乎將成為慣例，而且解放軍越來越不在乎美軍的抵近偵察。

從黃水到藍海：邁向第二島鏈

解放軍在東海、台海、南海（包括海上民兵）演習，必然緊繃當地的形勢、並引起諸多關注。西太平洋緊張必然吸引美、日、台，相對的東面（關島）情勢顯得鬆弛得多。根據「兵形象水」的邏輯，水（兵力）必然朝低處（情勢鬆弛）的地方流動，如果關島緊張了，中國艦隊則流回西太，來來回回不但形成固定航線、而且掌握主動。

掙脫島鏈束縛邁向藍海是解放軍必走的路，解放軍在第一島鏈軍演「聲西擊東」，其實劍指第二島鏈的關島。大體上來看，中國海軍可能沿著三個攸關中國海洋利益的方向邁向深藍：南太平洋、印度洋以及未來的北極航路，同時也是海上絲路的路線。

在南太平洋方向的態勢比較明顯。中國與密克羅尼西亞（Micronesia）島弧的許多國家簽訂了一帶一路合作協定，包括密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、還有甫與台灣斷交的吉里巴斯、科克群島、東加、薩摩亞等國。

攸關中國海洋利益，解放軍必然派遣艦隊巡視；在此區建立軍事基地可能過於敏感，但是艦隊存在卻可能是個事實，而不只是個「判斷」。大陸網友有種說法：「既然美軍能到南海自由航行，為啥解放軍不能到關島自由航行？」未來如果解放軍艦隊出現在此地，就不只是幾艘軍艦而已，而是一個完整的兩棲攻擊艦打擊群。

我們仔細的查看地圖，南太平洋島國在關島東南面，如果解放軍艦隊出現在這裡，等於從背部打擊關島，關島的威脅不止是正面的「關島快遞」，還有來自於背部的打擊。如果中國在南太島國建立了軍事基地，那麼關島腹背威脅就是永久性的了。

在印度洋方面，目前中國以亞丁灣護航編隊為基礎出現，現在中國在印度洋擁有至少6個軍事基地，而印度洋又是海上絲綢之路最重要的航線，解放軍不可能不派出艦隊，特別是航母戰鬥群。

從南到北的深藍海軍

我們打開太平洋地圖可以發現一個有趣的劃分線：沿著東（西）經180度、北從白令海峽南至南太平洋島國的國際換日線，這條線區分了東方與西方。

是否暗示未來解放軍行動的界限，還有待觀察。無論是真是假，只要解放軍進入南太平洋以及北冰洋，國際換日線變成美中勢力範圍的分界線，就呼之欲出。

白令海峽中部的代奧米德（Diomede Islands）群島由俄屬大代奧米德島和美屬小代奧米德島組成。俄屬大代奧米德島面積約10平方公里是俄羅斯的最東，無定居居民，建有氣象站。美屬小代奧米德島有愛斯基摩居民，兩島是亞洲和北美洲的分界線，也是俄美兩國分界線。

未來，中國可能會向俄羅斯商議租借大代奧米德群島附近的無人島礁、甚或北極圈俄屬無人島嶼，進行中國最擅長的「種島」。近年中蘇不斷靠近已是事實，若中國勢力進駐白令海或北極圈，是美國最大的噩夢。

中國對於北方有遠大的抱負。隨著北冰洋之冰加速融化、以及長賜輪塞港事件，北冰洋航道將成為聯通中歐的優良海上航道，比走印度洋要近約4000公里。未來如果北冰洋航道成為中國國際貿易的航路之一，解放軍也必然在此區存在。

目前中俄受到美國的打壓，把兩國越綁越緊。俄中兩國簽署了許多合作協定：建立能源聯盟、中俄共同推進一路一帶、共同佈局亞歐大陸、聯合軍事演習等。

2015年5月中俄艦隊演習，演習過後中國艦隊沒有立即回國，而是北上白令海峽進入北冰洋。美國國務院並未強烈反應，發言人僅說：「美方尊重所有國家遵循國際法在公海開展軍艦活動的自由。」未來，美國將會為當初的輕忽而付出代價。

中國對於北極的用力極深，2004年建立了首個北極考察站「黃河站」，2013年中國成為北極理事會觀察員，2018年雪龍號首次利用水下滑翔機（無人水下載具）完成白令海海盆和陸坡區連續、高密度觀測。

從白令海峽到第二島弧，似乎是未來解放軍行動的邊界，值得關注的是，國際換日線與第二島鏈將可能形成新的美中競爭焦點。

結論

我們在解讀解放軍演習時，經常以台灣角度來觀察而放大了威脅，對於美中對抗的佈局與競爭關係的判斷不免失之東隅。

軍演是手段而不是目的，正當西方國家圍堵中國的時候，難道中國不該反擊？目前解放軍以下餃子的速度建軍，例如航母數量說法從6艘到8艘都有，也會有相應的補給艦以及至少4倍到5倍之多的護航艦，若加上兩棲攻擊艦，數量十分驚人，這麼龐大的艦隊難道僅限於大陸沿岸活動？當這些軍艦出海演習的時候，「順便」到台灣與日本繞行一番，所造成的震動自然不小。

軍演當然有其目的，不外是外交施壓以及實戰練兵，針對台灣以及日本只需動用大陸本土的兵力就足夠了；其實，解放軍軍演是為著更遙遠的藍海。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）