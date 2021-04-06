台鐵是否民營化又掀起話題。現在一出事就推諉責任、轉移焦點，尤其衛福部設捐款專戶。民主政治講求完全責任，怎變成「我出包，你捐款」的卸責政府？

承包商李義祥現在是調查重點，大家都忘了台鐵出包是政府監管的問題，把責任撇得一乾二淨。還有人此刻又高唱，乾脆民營化。喊了30年了，做得到嗎？

事實證明，不是民營化的問題，而是政府失靈。蘇內閣從上到下螺絲釘全都鬆了！台鐵可以放著3個月沒有局長，這是誰的責任？

執政只想著資源分配最大化，對於該有責任不想承擔，派系分贓才是蔡政府的最大問題。

民進黨的政務官任命，完全不講究專業，前任局長的唯一「功勞」就是花800萬宣揚自己的政績，對於台鐵的興革事宜半點也沒做到。說明在民進黨內只要有關係，再沒能力也有太平高官可以做。最後就是一出包，官員們互推責任，大家都可以繼續賴在台上。

政治講求分贓，不重視專業，導致政府執行與監管完全失能。有網友指出「平時不出事，全黨一起吃，一旦出包，全黨募款搞救贖。」這種政治文化，完全不把老百姓的命當回事。我們只想問一下蘇貞昌和林佳龍：為什麼3個月派不出一個局長？這是此次事故的關鍵之一，你們不必負責任嗎？