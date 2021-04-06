根據中央社公布的太魯閣出軌事件死者名單，7成的死者年齡在20歲至45歲之間。這個年齡層，也是最支持蔡英文和民進黨的年齡層。

蔡英文政治酬庸，任命了傲慢的行政院長蘇貞昌和無能的交通部長林佳龍，無視台鐵組織怠惰和改革的急迫性，用輕蔑的態度回應民眾對行路安全的渴望，還用冷漠來回報最支持蔡英文和民進黨的亡靈。

該負責任的，豈止是林佳龍、蘇貞昌！是誰，讓他們擁有權力？又是誰，坐視他們的無能、跋扈和踐踏生命？

「現在搶救傷患、搶通現場最重要」。蘇貞昌、林佳龍既沒有醫療專業，又不是救難救險工程專家，搶救傷患、搶通現場，與他倆何干？專業問題交給專業解決就好了。閒雜人等於事無補。

「政府要做的事很多」請問是甚麼事？忙著發動捐款、忙著啟動網軍帶風向、移轉責任？這樣會卸責的政府，還有甚麼事要做？

政府現在要做的，只有一事：蘇貞昌辭職！否則，怎麼承擔這次死傷慘重的責任？怎麼對得起死傷者及其家屬？怎麼保證下次不再有類似悲劇發生？