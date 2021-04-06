害死太魯閣號50條人命的是誰？無良包商李義祥無可推諉，但深一層看，一個照章行事的老舊官僚體系，在無能無德政黨操弄之下，從行政院到交通部、台鐵，管理與營運充斥著荒謬與錯誤，才是原凶。

距離普悠瑪脫軌事故發生不到兩年半，檢討與改革報告剛上網公告，官方宣稱改革臻於完善，就再發生太魯閣號更嚴重事故。直接原因是包商對工程安全漫不經心，行政院、交通部與台鐵看似橫禍降臨，無端受害，但鐵路局長懸缺3個月未補，檢討報告淪為作文比賽，即可判定這不是人為疏失，而是政治禍害。

行政院長應做為而不做為

台鐵沉痾積重，洋洋灑灑的144項改革計畫落實在哪？為什麼一個前科累累但黨籍正確的承包商，可以一而再再而三承攬這麼多台鐵工程？說好的護欄在哪裡？電子監督系統又在哪裡？蔡英文總統弔慰死難者，被嗆聲「每次都說聽到，卻都沒改進。」家屬說得悲切，卻是事實。

普悠瑪脫軌事故造成18死、215人輕重傷，至今不過兩年半，當時的行政院長賴清德下定決心徹底整治與改革台鐵，3個月跨部會檢討，提出洋洋灑灑2、300頁檢討報告，後來院長易人，蘇貞昌接任後，卻對「台鐵總體檢報告」輕忽以對，推給下屬自行其事。行政院對於這個攸關大眾權益與安全的政務馬虎怠忽，卻輕描淡寫說，體檢報告只是「內部」調查，作為決策「參考」，已交由交通部督導執行。蘇貞昌的閃躲態度，是將台鐵視為燙手山芋，因而置身事外，或是另有所圖而惡整交通部，反對黨應追根究柢查清真相。

台鐵的問題久拖不解決，當然要歸咎蘇貞昌，身為行政院長應做為而不做為，寧可站在岸上看著溺水的台鐵掙扎求生。台鐵總體檢會議開了第10次會議，訂出144項待改善項目，後來再開一次會議後，行政院便讓其就地解散，由台鐵自行組成體檢推動小組。原本行政院說要公布的體檢報告也遙遙無期，蘇貞昌不聞不問，直到遭媒體披露，交通部才在2019年9月上網公布。

這段期間，台鐵頻生事故，工安與交安問題迭起，一貫官威嚇人的蘇貞昌卻未置一詞，致使台鐵繼續苦撐擺爛，原先的改革計畫說得漂亮，其實只辦小事不辦大事，關鍵在於需要高層決斷的重大事項都懸而未決。擬訂好的計畫草草了事，該改的事、該興的設備被財務困絀壓倒，民進黨政府寧可投擲上千億搞新的軌道建設，卻不肯花錢改善台鐵老舊設備與人力質量不足困境，哪能不狀況連連？口口聲聲「改革沒有上限」的蔡英文總統和蘇貞昌院長，好話說盡，把問題推給下屬卻沒有下限，國人不時要面對悲劇，這分明是官僚主義殺人。

在野黨不能因少數而退縮

就以這回肇禍的安全問題為例，當初總體檢報告規畫109年要在全台25處完成「邊坡全生命監測系統」，透過畫面監測及人工智慧系統監看邊坡，若監視器畫面發現異物入侵，可透過人工智慧系統判讀狀況，並及時對列車提出告警通知。這次事件不見監測系統的影子，台鐵才說計畫已延後到明年年底，問題當然出在沒錢莫辦，蘇貞昌院長不撥款又不准漲票價，要交通部與台鐵怎麼辦？人民當然只有與虎為伴，隨時有被台鐵出意外而承受傷害的威脅。

蘇貞昌宣稱台鐵總體檢報告144項改善項目當中，已經解除列管109項，實際上完全流於形式，關鍵性改革多全未到位，且解除列管後還應建置未作追蹤滾動檢討機制。情正誠如消基會交通委員會召集人李克聰說，台鐵總體檢報告的中的組織改造，包括公司化、民營化或車路分離等項目碰到的阻力，而徹底改革第一是財務支援，政府卻不出錢，「最擔心明明不曉得有無成效，只是為了建立而建立的系統項目，報上鐵道局、交通部解除列管就沒人管了」；他直言「現在看起來成效一點都沒有出來」，最可怕的是下游外包廠商做事輕忽，「根本沒人管」，政府每個環節控管機制都失靈，焉能免於發生重大意外？

國民黨在立法院院會提案要求蘇貞昌院長下台，雖席次不如人未獲通過，但不能因而退縮，反而要更認真行使質詢權與調閱權，釐清行政院擺爛台鐵的責任，才能避免下一場災難的來臨。