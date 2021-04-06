西非內陸國家尼日在今年4月2日完成該國獨立以來，首次的政權和平轉移。促成這個歷史性一刻的指標人物，就是剛卸任的總統伊索福，他在2010年軍事政變、過渡政府推出新憲後，於2011年當選總統。伊索福並未如許多非洲國家領導人修改憲法、延長任期，而是選擇在兩任任期屆滿後離職。他是否能為這個經常發生軍事政變及內部充滿動亂衝突的國家，立下文人政權輪替的慣例，仍有待時間的證實。

尼日原為法國殖民地，1960年獨立，殖民時期總理、同時也是尼日進步黨黨魁的狄奧瑞，經國會選為第一任總統。狄奧瑞在上任後就展開所謂的一黨專政，在1965及1970的總統和國會選舉中，狄奧瑞和尼日進步黨的候選人都是在沒有任何反對黨挑戰的情況下，順利當選。這樣一個一黨獨大、甚至是專權統治的政府，加上統治集團的貪腐，終於在1974年遭軍事政變推翻，而這個非經憲法程序所出現的政權輪替，事實上比西非地區早在60年代就不斷發生軍事政變的情況，已晚了10年以上。

1990年初第三波民主化席捲非洲，尼日同樣也取消了黨禁。次年的憲政會議剝奪原先執政的軍事領導人職權、成立過渡政府、推動多黨民主選舉，並在1993年選出烏斯曼為總統。這個民主化的過程很快就在3年又一次的軍事政變中結束。不過，烏斯曼在之後的每一次總統選舉都無役不與，包括今年的總統選舉，選輸後他仍持續抗議選舉不公。

1996年軍事政變上台的軍事領導人，在1999年遭到個人衛隊暗殺，軍人出身、三度角逐大位的譚加贏得總統大選，但卻在兩任任期屆滿之前企圖推動修憲公投，取消任期限制。由於憲法法庭反對這項公投，譚加決定自行發布命令進行統治。次年2月，譚加在近一次的軍事政變中被推翻，不過這個政變是推翻一個不遵守憲法的專權總統，因此並未受到國際社會的譴責。曾擔任烏斯曼總統任內總理的伊索福，在2011年擊敗前者和其他6位候選人，在兩輪選舉中勝出，並做滿兩任任期下台，創下尼日政治史上的新頁。

事實上，在伊索福任內也曾發生過流產的政變及經歷政變的傳言，另外更嚴重的威脅，就是在他上任之前就開始、來自北方圖阿雷格族這個屬北非柏柏族的叛軍動亂。近年來，由奈及利亞境內開始的博科聖地恐怖分子也在尼日境內進行騷擾滋事。在這樣內憂外患情況下，伊索福能夠穩住政權、不被推翻，應當已是最大的成就。其他非洲國家的領導人，早就可用這些挑戰當藉口來延續政權，伊索福不受權力薰心、急流湧退，誠屬不義。

創造尼日歷史的伊索福總統，因為沒有眷戀權位，在今年3月獲得非洲慈善家伊波拉辛的2020年的非洲領導人成就獎。這個獎項是頒給那些如期下台的非洲領導人，但也不是每一位都能獲得此獎，因為自2007年開始頒獎至今，有8年是寧缺勿濫，沒有任何得獎者。由於這個獎項總獎金是500萬美金，分10年給出，因此有不少人譏諷這是伊波拉辛企圖用獎金來賄賂非洲領導人尊重民主程序，成為後者願意依憲法如期下台的一個誘因。

伊索福階段性的角色已經完成，但在他將政權交給新當選總統巴松之前兩天，尼日發生了流產軍事政變，差點衝擊到第一次的政權和平轉移。雖然巴松已經正式上任，落敗的候選人烏斯曼仍然在挑戰總統選舉結果的正當性。即使巴松能挺過這項挑戰，但他畢竟與伊索福屬於同一政黨，尼日還未出現政黨輪替，要達到已故政治學者杭廷頓所提出必須經過兩次政黨輪替才達到民主鞏固的論點，可能還要很長的一段時間，但至少尼日已走出了第一步。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）