噁心的不是出意外，而是不意外

太魯閣號慘劇，這樁45年來死傷最慘重的鐵路事故，我們看到了什麼？

第一時間，行政院長蘇貞昌哽咽致歉，交通部長林佳龍不願談「個人去留」，綠委幫腔「有種就留下來」，府院黨以「救災優先」為由，企圖覆蓋咎責聲浪。

事實上，蘇貞昌與林佳龍是否在位置上，對救災，賠償，善後，事故偵查，基本無關，讓副手指揮即可。所謂「有種」，正應該是辭職，讓繼任者檢討疏失，這是我們印象中的「責任政治」SOP。但民進黨版的SOP，就是甩鍋，搓掉，大不了換個位置，現在「辭職是沒種」，「戀棧才有種」。

蘇，林二人的討拍與「表演負責」，加上同黨的護航，不過意在拖時間，找替罪羊，等風頭過去，十分噁心。

但最噁心的是，我們對綠營政客的「集體取暖逃生術」，並不意外。

第一時間，綠營側翼痛罵反對興建蘇花高的環團，或高舉「受害者善後優先」，或大唱「小英管不到台鐵」，「藍綠歷史共業」，消音政治究責聲浪。這些轉移焦點，做賊喊抓賊，反控他人政治化公安事故的「政治化操作」，特別噁心。

但最噁心的是，對此，我們不意外。

第一時間，有人從法規的角度，將事故責任全往包商身上推，既淡化國營事業台鐵的責任，又將政治責任歸零。然而，同樣的法規，也載明台鐵有監督包商的責任，有心者避談。這種將大事化小的斧鑿，散見於民進黨執政以來的各種醜聞，而且成效不俗，因此綠營可一再重施故技，實在噁心。

但最噁心的是，我們不意外。

工程車從邊坡滑落遭火車撞上，可見根本就沒有「邊坡監測系統」。可惡的是，2018年普悠瑪事故後的檢討報告中，載明應於2020年底前建置「邊坡監測系統」。所謂「前事不忘，後事之師」，官員與台鐵，假哭一場，風頭一過，就對前事忘得一乾二淨，檢討無效，改革沒譜，悲劇重演根本是剛好而已，簡直噁心。

但最噁心的是，對此，我們不意外。

包商負責人，違法兼任其他營遭公司工地主任，並有違反政府採購法，造假工程紀錄刑事前科，後者二審甚至認為他涉及「貪污治罪條例」，與公務員共同觸犯工程舞弊未遂。這樣的不良包商，五年來拿下19個標案，總金額近2億，15筆違規，而此公竟是2018年-2020年的民進黨花蓮黨代表。「標案王」有黨證就無敵，有前科也免驚，多麽噁心。

但最噁心的是，對此，我們不意外。

蔡英文表示，真相充分釐清之前，希望不要有過度的揣測與指控。必須說，以上所述，都是民眾切身經驗與事實，私煙案醜聞是如何大事化小，我們還記憶猶新；接連為高雄氣爆案，普悠瑪事故案引咎辭職的吳宏謀，不怕沒位置，不是一下台就高升，就是轉任國營事業董座。民進黨執政，掠奪國家資源的吃相難看，頻頻創下噁心紀錄。

但最噁心的是，我們對這樣的系統性腐敗，已不再感到意外。

當社會對政治的不公不義，視為日常，並不再感到意外，那是一種深度的悲哀。從普悠瑪到太魯閣，台鐵重大事故發生頻率已經高到驚悚程度，那不是民營化與否的問題，因為民營遊覽車發生重大事故的機率也不低。重點在於政府對國營事業上不上心。

這一次，我們又看到了「新黨國體制」的腐敗，遠甚於老黨國體制。由上述表列做「合理揣測」，在國家建設裡的不良包商，不會只有一家公司，存在「黨國圍標體制」，也完全不意外。

黨代表為何可以包攬工程？這是問題一；國營事業為何可以容許有前科的包商承攬業務？這是問題二；社會為何能容忍1450領黨國的錢，霸凌異議，維穩執政？這是問題三。大眾為何坐視自備乾糧的側翼，頂著公正人士的光環，動輒高唱「藍綠共業」，將執政黨罪業打對折？這是問題四。

在徐永明涉嫌收賄案裡，粉專「只是堵藍」表示，只要能打退共產黨，守住疫情，處理黨產，年金改革，維持台灣民主自由主權性，「這種人貪污我可以接受」。按此邏輯，民進黨再腐敗，都不會有事。

莫怪乎，一出事就怪前朝，不然就藍綠共業，成了綠營執政金鑰，大內宣不敗梗。

猶記韓國瑜選高雄市長那一年，高雄民眾自制影片談感想，無奈表示，以前明知高雄日漸蕭條，但覺得日子就是這樣過，萬事不意外，直到被韓國瑜「高雄又老又窮」一句話敲醒了。

民進黨特別懂「溫水煮青蛙」的統治術，人民這種東西，不到火燒屁股，或是沒被醍醐灌頂，就會不自覺逆來順受，久而久之，政治腐敗就成了日常。因此，論蔡英文政府治國的最重要表徵，就是控制媒體，民團，並花錢養網軍打壓所有反腐的聲音，確保腐敗之水溫。

以上表列之問題，沒有一項是應該存在的，但人民日漸無感。因此噁心的不是出意外，而是對黨國腐敗的不意外。（作者為自由撰稿人）