中央無預警重啟中火三號機，台中市長盧秀燕抗議無效，經濟部長王美花說：「本來就合法」。

民進黨是不是忘記了陳吉仲的眼淚，忘記他說許多中興大學的教授，因為 燃煤空汙而得到肺腺癌；王美花覺得肺腺癌也合法嗎，中部人的命不是命嗎？

看來台中人應該發起MLM運動，Middle Lives Matter，「中部人的命也是命」，不要因為林佳龍自己有抗空汙豪宅，陳吉仲已經到台北工作了，就忘記空汙對台中造成的傷害。

非核、減煤、減碳、不缺電、不漲電價、藻礁永續，這些都是蔡英文總統的政見，台灣人要吃全餐，不是有這個沒那個的政見自助餐。如果蔡總統坦承，政見沒有辦法都做到，那就是政見詐欺，請先向中部人道歉認錯，再來談未來怎麼改善。

中火若要繼續無視地方制度法，強行重啟三號機，等於是逼迫台中市民用更強硬的手段反制。人民的憤怒，不是在沉默中滅亡，就是在沉默中爆發。（作者為台中市議員）