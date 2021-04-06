台鐵太魯閣號事故誰該負責？運安會6日下午努力公開調查真相的同時，民進黨政府豢養的1450網軍結合綠媒及名嘴早已蠢蠢欲動帶風向，手法萬變不離其宗，先甩鍋再出征，張善政、葉匡時、傅崐萁及徐榛蔚都成了網軍鎖定攻擊對象，這是恐怖的民主逆流。

台鐵史上最慘重的50死事故，身為國營企業的公共工程出大包，第一時間只想透過網軍帶風向，把所有責任推給包商李義祥，沒想到累積包了上億工程的小包商李義祥曾是民進黨黨代表，立即改方向反批藍營只會口水戰，再拉出衛福部成立捐款專戶，由蔡總統、賴清德及蘇貞昌率先捐1月所得，形塑天災而非人禍氛圍。

而前行政院長張善政臉書感嘆「整個國家都出了問題，風不調，雨不順，國不泰，民不安」，正中綠營下懷，大舉發動批判張善政只會搞分裂、有愧曾任行政院長；另一位前朝官員、國民黨籍前交通部長葉匡時，只是在私人關係群組中探討衛福部設捐款專戶的適當性，卻被大量轉貼，成為網軍出征的最佳目標，把人民怒火帶向前朝冷血官員。

依附民進黨政權吃香喝辣的綠媒與名嘴，此時更盡所能發揮引導輿論的作用。最誇張的是影射李義祥只是向東新營造借牌的小包商，而東新與花蓮王傅崐萁夫妻交情匪淺，才能在花蓮拿下那麼多工程。如此九拐十八彎的報導內容，目的就是隱喻這場災難原來是花蓮現任縣長徐榛蔚及前縣長傅崐萁所害。

民進黨執政無方，網軍治國無所不用其極，但也有出包時，網軍頭、前行政院發言人丁怡銘的「冠軍牛肉麵用萊牛」就是經典個案。這次太魯閣號出軌事故民進黨沒有記取教訓，蘇貞昌及林佳龍戀棧權位只想重施故技，但民智已開，甩鍋過頭只會讓人作噁！