為達成「2025非核家園」目標，政府正大力推動再生能源發展。然而，這項政策的推動猶如囫圇吞棗，爭議頻傳，不但嚴重侵擾海岸、海域、濕地、林地、農地、山坡地等原有生態體系，衝擊景觀，影響農漁民基本權益，也讓國土之美大打折扣。尤其嚴重的是，相關決策的程序正義和社會福祉的關切蕩然無存。

據報導，某能源公司擬在雲林縣台西鄉五港村建立風場，風機距離最近房舍僅250公尺，村民完全無法接受，且未經與居民溝通和取得同意，廠商就逕自施工。廠商說法則是風機已取得施工許可，因而依法施工。令人懷疑的是，究竟是哪個機關審查與核發這類「許可」？其審議核發的基準或作業方式如何?

目前，雲林縣麥寮、崙背、台西、四湖、口湖等5鄉，在永久農業保留區中申請的陸域風機總共有90餘座，未來整個雲林海線幾乎都將插滿大型風機。儘管今年初跨黨派立委曾舉行「海口人的命也是命」記者會，但相關單位置若罔聞。這家著名的能源集團更以「化整為零」的方式，用多家子公司名義在海陸四處申請籌設許可、施工許可，除有高達7、8成風機免於環評外，這些風機多逼近鄉民家門。

然而，環保署在《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》中，所設下250公尺免環評的門檻，令人不無以居民身心健康作為綠能發展代價的質疑。這樣的綠電豈非「不綠、不民主、不正義」？

據英國國會圖書館資料指出，英格蘭沒有風機距離住宅的規定，但噪音限制表明典型的風機離住宅區的最短距離為350公尺；蘇格蘭有2公里的指導建議，威爾斯則建議風機和住宅應相距至少500公尺。近年來，蘇格蘭政府制定了雄心勃勃的目標，到2030年希望再生能源發電量提高到70%，風能將發揮重要角色，但蘇格蘭住宅部採取更嚴格標準。依2019年底甫完成的「風電場噪音準則」草案，除風電場將受到更嚴格的噪音限制和距離規範外，也旨在解決風機轉動時陰影閃爍的問題。同時，他們專注於噪音、視覺美質、陰影閃爍、社區諮詢義務、社區紅利和電網連接等關鍵議題。

風機在白天或黑夜最高允許的噪音限制為43分貝，提高了2006年原有的噪音標準，以符合最新、最好的國際標準。此外，風電場將被要求裝置陰影閃爍的自動控制機制，以避免影響家居。準則另規定，如果發生任何陰影閃爍而影響附近時，風機在閃爍期間應予關閉。風機和住宅的距離也必須至少為風機尖頂高度的4倍，且強制性的最小距離為500米。換言之，一架高180米的風機未來必須離最近的住宅至少720米。最後，風能開發商必須儘早在規畫前階段與社區進行強制性磋商，且須在規畫申請中編寫社區溝通的報告。

此外，蘇格蘭或克羅埃西亞等歐盟國家，對於風機在鄉野的視覺景觀也出版了許多評估的技術指南，對於國土美學至關重要。這些規範，在我國當前的生態或環社檢核機制中完全忽略。

他山之石可為殷鑑。我們的相關主管機關能以查無國際相關資料，亦或縱容風電廠商縱橫鄉野，置鄉民寧適安居的權益於不顧嗎？

（作者為國立台灣海洋大學、國立中山大學榮譽講座教授）