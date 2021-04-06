台鐵太魯閣號出軌事故造成50人往生，大陸國台辦、海協會和大陸國家主席習近平先後表達哀悼與慰問，陸委會對國台辦的慰問表達謝意後，總統府發言人隨後回應「感謝國內外及對岸各界的關心」。大陸和港澳民間輿論也以悲傷、遺憾的共情氛圍為主，兩岸經歷過去2年高強度的政治對抗、民粹對撞，如今在災難面前出現善意互動，此局面應加倍珍惜。

回顧近10年內兩岸發生的重大客運安全事故：2011年大陸溫州動車追尾釀40人亡，2014年復興馬公空難48人喪生，2015年復興航空墜基隆河43人罹難，同年大陸「東方之星」客輪翻沉致400多人命喪長江，2016年桃園「火燒車」造成陸客全團20餘人死亡慘劇，2018年台鐵普悠瑪號出軌導致18人死亡，此次台鐵太魯閣號事故，無論是傷亡人數、事故性質，還是輿論迴響、民意關注，已經載入史冊，為全體華人社會同哀。

不過，以2016年民進黨重新執政為界，兩岸官方在對待彼此重大公安事故的善意互動逐漸變少，兩岸民間的共情也逐漸變淡，相當令人擔憂。馬政府執政時期，兩岸若發生重大意外，海基─海協兩會，以及後來的陸委會─國台辦聯繫機制都會第一時間啟動，了解彼此傷亡情況、確認事故現場是否有陸籍或台籍民眾，並順利高效完成善後。 但以2016年桃園「火燒車」事件 為典型，由於當時兩岸機制已被嚴重破壞和削弱，再加上當時蔡政府只給遇難台灣導遊送輓額、檢方在陸客親屬以交通意外達成和解2個月後，才定性是司機蓄意縱火、台灣少數網民對陸客團發表不當言論，都導致大陸反台情緒點燃，怒批蔡政府冷血，大陸官方亦對台方處理相當不滿。此後兩岸敵意、仇視螺旋日益下沉，每當各自遭遇天災人禍時，幸災樂禍的網路民粹一次又一次撕裂兩岸情感紐帶，疫情更是把這種惡質氛圍推向極致。

若將這次太魯閣號事故與2年前的普悠瑪事故對比，大陸的反應層級和規模都有明顯提高，國台辦、海協會以及大陸台盟、台聯等涉台四大單位全部發聲，表達哀悼和慰問，習近平則在次日以中共總書記名義表達關切並致意。但需注意的是，陸方表態方式均為單向度的公開聲明，並未提及「去函」或「致電」等涉及兩岸官方互動的表述，說明大陸高層的溫情喊話對象仍是向台灣社會和民眾，而非民進黨政府。

蔡政府對陸方的回應，顯然經過審慎拿捏，陸委會不僅在第一時間透露只有一位陸生受輕傷，也公開表達對國台辦慰問的謝意；而總統府特地將「國內外」與「對岸」分開表述，隱晦傳達了兩岸關係非國際關係的意涵，至少同樣是一個善意理性的回應。

然而，仍有一些媒體和名嘴在炒作事故當天下午大陸軍機巡台的消息，並批評大陸一邊善意慰問、一邊軍機擾台。這種政治操作實在是令人憤慨，大陸官方基於同胞之情致以關切慰問，大陸民眾亦共同悼念，蔡政府已經務實回應，少數綠媒為何還要惡意操作、徒增紛爭？綠營在事故後高喊「勿政治操作」、壓制在野人士追究責任的聲音，怎麼偏要對陸方回應予以政治化解讀？

「後人哀之而不鑒之，亦使後人而復哀後人也。」兩岸官民同悼台鐵事故，應該是雙方重新回到「兩岸一家人」的起點，綠營操弄雙重標準，只會讓悲劇重複上演、社會反覆撕裂，最終定會被歷史所不齒和唾棄。

（作者為智庫研究員）