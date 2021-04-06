太魯閣號列車重大事故讓國人心痛，然而究竟誰應該負起政治責任，卻又曲折離奇。「請辭暫留善後，不是戀棧」等等言詞再怎麼巧妙炫目，說白了就是無人願意主動扛責。政務官因政治而起，也因政治而落，政治責任本是政務官對人民負責的表現，只要覺得愧對人民付託，就應該主動承擔。

蔡政府面對邦交國雪崩斷交，外交部長吳釗燮不用負責；普悠瑪火車出軌事件，交通部長吳宏謀請辭，還被行政院長慰留，後來下台了仍被安排高薪職位；軍方演訓傷亡不斷，也未見國防部高官負責，自動請辭確實不是當朝主流。此次終於口頭請辭的林佳龍部長雖然強調請辭是最基本的責任，但「政治責任」一詞在蔡政府中，竟已成為瀕臨絕種的稀有情操；不僅「難能」，更是「可貴」。

回歸此次事件，悲劇既然發生，只要有一絲愧疚，主管機關的政務官就應該立即主動承擔政治責任，根本無需輿論或在野政黨撻伐施壓，才不情願地用非官方的臉書發表聲明，甚至只辭了一半。更詭異的是，交通部長不向直屬長官行政院長提出辭職，卻直接越級向總統提出，完全是紊亂憲政體制；權責既已不分，責任政治又怎會清楚？反而是隱藏其後，牽扯派系利益的個人恩怨與政治權謀越發清晰。

辭職不情不願，原因不外有二，第一，認為罪不在己，本無需扛責，辭職更自覺委屈。其次，辭職與否，考慮的主要是權位的後續，不是「責任」本身。然而此次悲劇傷亡巨大，官員辯解已然無用，找人負責成為定局，但不論林佳龍部長在事發後遲來的口頭請辭，行政院長蘇貞昌和蔡總統輕描淡寫「現在不是談這個問題的時間點」，都可以透露其政治責任承擔與否的思考，完全與悲劇事件本身無關。內部政治權力的布局與個人政治生命的延續才是他們真正在意的事。

林佳龍部長多次因交通部人事問題與蘇院長發生嫌隙，甚至外傳台鐵局長懸缺3個月未決，也係兩人派系利益衝突所致。林佳龍辭職，直接影響交通部人事資源的分配、所屬派系在內閣勢力的消長，更影響其日後角逐台中市長的布局，態度自然扭捏。

蘇貞昌對於扛責問題始終默不作聲，蔡總統亦未表態，恐怕也是因為蘇院長對於蔡總統此刻仍有利用價值；倘突然改組換將，可能打破8月底因應公投結果可能的停損規畫。此外，制衡其他派系的蘇揆一旦折損，黨內爭奪將全面白熱化，從而加速蔡總統跛腳之勢。因此儘管蘇揆近期頻頻出錯，蔡總統仍全力相挺，道理其實一致，政治利益高於政治責任的思維更是未變。

翻開太魯閣號事故罹難者的名單，40歲以下的年輕人多達37人，其中更有3位未滿10歲的兒童，他們精彩的人生可能才正準備開始，但在青年節剛過、兒童節來臨前夕，政府竟給了他們這樣的「大禮」。高官們在思索糾結自己的未來時，這些被斷送未來的罹難者的公道，又該找誰要？這需要到事故現場看到慘況後才會心生震撼而堅定辭意嗎？

台灣救援體系雖不完美，但已漸成熟，不論公家與民間單位的救災能力，甚至社會的自發送暖，水準都勝政務官的責任感。台灣眼前缺的不是救災的能量與溫情，更不缺政務官在事後才開始「負責任」地善後，蔡政府真正缺乏的是政務官負責的風骨。該辭職的當然不只有林佳龍部長，在經過一連串人命關天的人禍之後，作為國家最高行政首長的蘇院長，是不是更該展現一下承擔政治責任的風骨？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）