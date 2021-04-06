最近台灣對外關係發生一件小事，雖然小，卻是有外交指標意涵的訊號。亦即，長年向中南美提供西班牙文的台灣新聞的中央社，決定停止這項服務。以後，蔡總統如果與中南美友邦總統、國會議長、民間友人等會談時，不會有西文新聞發送到該國的官方單位或民間新聞媒體。

我特別注意此事，因為這涉及到自己的新聞工作經驗，1983年我開始在《中國時報》跑外交新聞，當時主要的邦交國都在中南美洲，除此之外最有分量的邦友國是沙烏地阿拉伯和南非。

1949年後中華民國的外交即面對重大挑戰，英國是第一個轉向紅色中國的，1971年退出聯合國，1972年東京與北京建交，此後包括美國在內，一個個友邦基於國際現實都走掉了，只有中南美的友邦是死忠派，他們對中華民國的邦誼如同銅牆鐵壁，難以搖撼。

由於我是西文系畢業的，每次中南美友邦總統訪台記者會，我都刻意用西語提問，對方自然十分驚喜，外交部隨行官員也覺得臉上有光，這就是中華民國國際化的水準，我和外交部簡直是在唱雙簧。

另外，國際奧委會主席薩馬蘭奇來台時，我也故意用西語發問，當時體育新聞老大哥傅達仁覺得很有面子，後來還頗得意地寫在他的自傳書上。上述種種國際朝野交流的新聞，中央社每天都編譯成西文，傳到中南美友邦的政府單位與民間媒體，提供對方刊登。雙方的堅固情誼就是如此一點一滴累積出來的。

雙方關係好到什麼程度？舉一個簡單的例子，1986年我計畫採訪位於尼加拉瓜和宏都拉斯邊界山區的尼國反抗軍基地，先在美國邁阿密聯繫上反抗軍發言人，然後飛到宏國首都與當地連絡人面洽，卻發現層層關卡，耗時費力，遙遙無期。於是靈機一動，請我們大使館武官幫忙安排我採訪宏國國防部長，結果採訪完我提出去宏國邊境反抗軍基地的請求，對方欣然同意。第二天，一位武裝士兵駕著吉普車來接我，把我一路直接送到幾百里外山上的目的地。

1周後，我到薩爾瓦多，用同樣的辦法，請大使館幫忙安排採訪薩國總統杜瓦特，他們1天就辦到了。我訪問完薩國總統後，提出去叛軍活躍地區採訪。結果，隔天早上又有軍人來接我，這回直接讓我搭武裝直升機飛到內戰區。我們跟中南美友邦關係親密的程度，是國際新聞友人難以想像的。

這些都是過去幾十年外交部、國防部、教育部、農業部門等，許許多多的官員們共同努力累積的成果。其中，西語在搏感情上絕對具有關鍵作用。

全世界國家跟拉美建立密切關係的，無不清楚西語的重要性。所以當得知中央社停止西文新聞服務時，我有點嚇一跳，畢竟目前為數不多的邦交國中，瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拉圭等國，國際分量和知名度仍然遠高於南太平洋的小島國友邦。

這是否代表一個重要訊號？代表著目前外交工作將全力集中在美國和日本，以及美國所支持的南太平洋友邦，所以開始要疏遠甚至放棄中南美傳統外交陣地。這是否是外交收縮或重點轉移的重要訊號？一葉知秋，這樣的走向非常值得關注。