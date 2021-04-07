由張憲義事件引申出以下幾個問題：1、台灣為什麼要製造原子彈，2、未來原子彈使用的對象是誰，3、它對台灣未來的安全會否構成威脅，4、為某些人口中叛徒的張憲義說幾句話，5、為什麼沒有人敢站出來維護民族大義阻擋美國片面的行動。

猶記得上世紀的某一天，新聞報導中得知國際知名核物理學家吳大猶博士回到台灣，之後不久坊間傳出吳大猶博士以從政略與戰略，兩者的立場都不宜研製原子彈為由，委婉地拒絕了蔣總統的請求，蔣總統當時給予吳大猶博士的承諾是，不製造原子彈，僅及於和平用途，之後，國府不再提及研製原子彈，甚至連核研所的成立都諱莫如深。直到1972年來美，朋友們於接風餐桌上談到蔣夫人居美期間，常被美國民間人土邀請演講，她在講演時每每敦促美國政府用原子彈轟炸中國大陸，引起美國社會的反感，現在已不再出現於美國社交場所。

上述兩個不相銜接的片段，若將之銜接起來，便不難發現，國府領導人從未放棄原子彈的研製與使用，這麼說上述的第一第二，兩個問題都得到了解答，研製原子彈的目的與用途，就是要以之轟炸中國大陸，如果再深入探討，製造原子彈的心理因素，才是張憲義事件的真正癥結。

世人都知道國府總統蔣介石先生，他對中國共產黨的憎恨，是從內心深處及於言表的，其深度已逵到不共戴天，當中國遭受日本侵略，蔣總統對待侵略者的日本，稱之為日寇，而其對待中國共產黨的態度迥異，稱之為匪，兩者的文意近似，但寇的俗世觀較匪為文雅，不但此也同時將整個中國稱為匪區，理所當然那裡面居住的人民，順理成章便變成了匪民，這個定性定義的宣傳符號，乃一種帶侮蔑性及傷害性的稱呼，隱藏著不平衡的心理因素，對中國人既不公平也不善良，政治上的成王敗寇，政權輪替與人民何干，他們遭受戰爭的摧殘之餘，還要承受戰爭帶給他們以侮蔑，從稱呼匪區這一心態，看蔣夫人敦促美國政府以原子彈轟炸中國，便一點也不為奇了，原子彈乃最具毀滅性的殺傷武器，沒有毀滅性心態的人，絕不會想到要使用毀滅性武器來對付敵人，何況敵人中絕大多數是無辜的自己同胞。

儒家文化中的成王敗寇政權輪替，不是沒有底線的，它的底線表現於各自玩家的心態與行為中，成王者固然春風得意，忘其所以，成寇者也不能不罷不休，也應光明磊落地表現出輸家風度。如北洋政府的段其瑞與吳佩孚，他們是近代中國史上光明磊落的政治玩家，成寇之後再也不過問政治，心安理得地過他的庶民生活，蔣總統不同，他於成王敗寇的內戰中失敗之後退守台灣，再次搞反攻復國，實乃成王敗寇的出格玩法，既不足取更不足法，怎麼說呢？國共內戰之初，國共間的兵力與裝備對比，蔣總統率領的國民革命軍佔據著絕對性的優勢，但社會傾向和平建國，反對兵戎相向，國府忽視民情而輕啟戰端，初期戰鬥勢如破竹，不期年而財政枯竭，社會亦因兵連禍接，民生凋敝，政府祇顧爭搶地盤，完全放棄了經濟建設，創造就業機會，造福於民，予民以休養生息，結果造成民不聊生，社會動盪，國民政府變成了一個不關心人民的政府，最後人民也不再關心這個政府，這是內戰中造成國民政府兵敗如山倒的最大因素。

作者當年十七歲，乃親歷其境的過來人，那個時間點上社會人心普遍關心的，不是國民政府的生死存亡，而是解放軍什麼時候來佔領。沒有人想到要為國民政府撤退送行，想到和準備的是如何迎接解放軍入城，從心理和情感兩個人性真切面來分析，國民政府自北伐成功，承接國政領導抗戰，蔣總統被舉為民族救星，怎麼會在內戰三數年間，被社會及人民忘得一乾二淨，是社會及人民太過薄情嗎?

從歷史紀錄看國府戰後的執政心態與行為，不可否認的執政當局，把民族救星看作是可以恣意妄為的護身符，首先不諮詢有關的任何個人，於勝利日當夜向全國宣佈對日以德報怨的政策，放棄賠償將八年犧牲付之東流，在與蘇俄簽訂中蘇友好條約時放棄外蒙古的領土主權，同意外蒙公民投票獨立。

對淪陷區的接收，更是極盡蒐括殘民以逞能事，當時中央政府發行的法定貨幣，票面一元的法幣，於國統區衹能購買幾粒白米，卻發行到汪偽統治的淪陷區時，換兌二百元中央儲備券，可以購買幾石白米，搞得淪陷區人民山窮水盡，中央政府的接收變劫收。

內戰報發後，國府發行的法定貨幣法幣的幣值，如山洪之水傾瀉而下，被迫改制採用金圓券又極盡蒐括之能事，國民黨被民間戲稱為(括民黨)，當時國府財政部從民間蒐括到一億九干餘萬美元的黃金白銀和美鈔，這些資財都未用於內戰，國府用於內戰的資源，乃大量印發金圓券紙幣以換取民間物資。

經國先生奉命駐節上海以打虎為名，用公權力逼迫民間交出物資及黃金白銀，以應戰爭所需，不期然金圓券於一夜之間變為廢紙，以物資換得金圓券的商戶，真正是哭天無門哭地無穴，不難想象當時人民對待國民黨和國府的心理，是如何的複雜與痛心。

老先生及其夫人與經國先生，有替那些無辜受害者的人民想過他們的處境嗎?秘密研製核武並敦促美國用原子彈轟炸中國大陸，直接受到傷害的會是毛澤東、周恩來嗎?由武器到心境這不是與全民為敵嗎?如果張憲義是叛徒，那用原子彈去轟炸中國大陸才算是真理嗎?凡咒詛過張憲義是叛徒的人，都皆仔細的想一想。

國軍中從不缺乏熱血沸騰的愛黨愛國之士，當美國人強勢摧毀我核研所設施時，他們都去那裡了呢。那個時間點正是貞忠正義之士，表達英烈千秋的正氣時節，惜乎卻不見他們的蹤影，待事過境遷才聽到他們的罵聲，不禁為他們扼腕嘆息，辜負了他們一生的壯志，嗟呼哉!（作者為陳大權，來自美國紐約州）