方佩倩，李荊蓀妻，2020年6月2日逝，98歲。

葬禮上，她被形容是荊棘下的百合花。

我在2008年2月給她做了訪問，文章名《李荊蓀偵探的談話》，方佩倩說她為了瞭解先生的案子，她問人、查資料，等於做了偵探來調查她先生。

我與李荊蓀的女兒李瑚熟，她是「世界新專」的，與我妹妹同班，家住在敦化與忠孝東路那一帶，我們有舞會她會來，她有個雙胞胎姐姐「珊」。當時到那裡的房頂，還會看到一棟黑頂的大屋在建，那就是「國父紀念館」。後來有天突然聽說，李瑚的爸爸出事了，後來李瑚就從我們這圈子裡消失了。

當時我們玩在一起的還有王一方，他家住在離李家約三百公尺的地方，我們也會問問這到底怎回事，她爸是匪諜？怎麼現在還會「就在我身邊」？我們很難把這些事連在一起。後又聽說他自己也承認了，我仍是弄不大清楚。後我不知是聽誰講，是不是陸鏗我記不清了，說是王一方父王新衡不好，他與李荊蓀也好，就去看李，勸他說還是認了，這可判輕點，如果不認，那可能會要命。

李珊說，她爸爸被調查局告知：「李先生，你要是不肯合作的話，相信我有這個本事，我可以讓你求生不得，求死不能。」

有文說：「折磨一載判刑終身。荊蓀在生死威脅下，經過將近一年的殘酷折磨，編造了受南京《新民報》女記者浦熙修指揮的故事。調查局的人員恫嚇說，如果他合作，只處兩三年徒刑，如果他不合作，隨時可以把他殺掉。被捕一年後公開審判時，他在庭上看到自己的妻子和新聞同業。他感到自己應該坦白，當場推翻編造的供詞，大呼冤枉。針對俞棘在庭上對質作證，他氣極了拍著胸脯喊俞棘說：『良心！良心！』軍法審判方面，惱羞成怒，加重處分以懲罰其不合作之態度，宣判無期徒刑。」

後來我就忘了李瑚，甚至忘了她是雙胞胎。到後來我認識陸鏗，聽到他筆名是陳荊蓀，就是為了老友之冤而取的，再後來又因為劉紹唐識卜少夫，這些都是李荊蓀的好友，再後來好像陸鏗可以來台了，但李荊蓀卻已在1988年2月12日，他出獄的兩年後，心肌梗塞過世。兩人終未得見。陸鏗在紐約寫了《千古奇冤》一文。

柏楊寫道，李荊蓀整整坐滿十五年，不差一天。出獄後，《中國時報》約他執筆寫短評，就在寫字檯上，突然心肌梗塞，溘然去世。出殯的時候，一批難友齊集善導寺靈堂，向司儀要求一個公祭的時間，治喪委員會總幹事一口拒絕，不知道從那裡來的衝動，我在弔客群中一跳而起，大喝一聲：「火燒島的難友，到前面來！」

在大家愕然中，徐瑛、盧修一等十幾個人擠到前面，我高聲朗誦出臨時想到的祭文：「荊蓀大哥，你這個國民黨的忠貞份子，竟被國民黨迫害得家破人亡，好容易撥雲霧見青天，想不到又死於心臟病發。當我們希望你能領導我們反抗暴政的時候，你捨我們而去，但我們相信國民黨反動的暴政必然滅亡，你在九泉之下會看得見的，我們也會看得見的。」

有人開始啜泣，荊蓀夫人終於哭出聲音，那是靈堂的第一聲哭聲，荊蓀的女兒也下跪致謝。那時仍是白色恐怖時代，蔣家班的威權仍在巔峰，「暴政必亡」一向是罩到共產黨頭上的專用鐵帽，我公開回敬國民黨。當我們離開靈堂的時候，靈堂寂靜得像一個墳墓。

1994年8月，《中國時報》出版了李荊蓀文集，方佩倩寫了《關於星期雜感》，說：「1985年11月17日，荊蓀出獄，我偕子女一早到仁愛教育所迎接，發現卜少夫先生偕公子已先在那裡等候多時，一會兒荊蓀出來，拋卻十五年的陰影，恢復自由之身，一家人好不歡欣。

《星期雜感》曾被指為『破壞人民與政府關係，為中共宣傳』等罪名，其後又認為尚難遽認其為『有利於叛徒之宣傳」（這是判決書的結論）。』

荊蓀離世已六載，往事已遠，冤獄已成，其生前曾說過：算了，譬如我大病一場，祇要國家好，大家好，也是他的心願。是以隱忍孤寂，個性如此，他有歡樂，願分潤大家，有苦，只願自知。如何求瞭解荊蓀的為人，惟從其作品中得知，絲絲縷縷無不是出於一腔愛國熱誠。他不欲一己之私而損及國家。我今日重讀他的文章，仍感受其熱誠的執著，批評中也可能於無意傷了人，是所難免的。少夫先生在荊蓀逝世後為文悼念，以《沙灘上的一拉沙，被浪花吞噬了》（刊於《中國時報》）。他一生辛勞於新聞事業，兼寫文章，有為報紙寫社論，及作廣播、電視評論等，惟留下一些《星期雜感》存稿。」 （待續）