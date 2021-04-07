「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分。」

這是幾乎所有大陸人內心中的想法。

如果有記者到大陸的大街上隨機詢問，那麼我相信不管被訪問者是何職業、何身份，他的回答都將和這句話大同小異。

而與這正相反的是，若是這個問題被擺在一個台灣人的面前，那麼他的回答多半將會是「台灣是一個獨立的國家。」

但在我看來，面對如此尖銳的歷史遺留問題，我們不能一概而論，應當理性且辯證地從多方面分析問題，經過多方考慮後再得出最終的結論。

首先，暫時先拋開「台灣究竟是不是中國的一部分」這個問題，我的觀點是「大陸人和台灣人都屬於中華民族。」

那麼究竟是什麼導致了本應同根而生的兩個地區長期處於分離的局面？

台灣在歷史上經歷過數次佔領以及統治者的更迭，或許也正是因為這個原因，導致了台灣人和大陸人在很多的生活習慣、日常用語甚至是思維方式上的不同。

而導致兩岸關係向來無法和諧的最主要的一點便是兩岸在最基本的社會體制上也大相逕庭。

由於大陸實行的是中國特色社會主義制度，是一種根據中國特色國情改良之後的社會主義。而台灣則實行的是一種沿用自國民黨去到台灣之後一直流傳下來的社會體制，其包括孫中山先生創立的三民主義政府體制，糅和了西方民主政治與中國封建王朝的官位設置的這種體制，其實質其實是資本主義的一種。

由於社會主義與資本主義兩種截然不同的社會體制長期以來的對立，因此我認為這才是兩岸狀態長期分離甚至擦出火花的關鍵原因。

但現如今的世界是一個在向多極化、全球化發展的世界，要成功搭上這發展的浪潮而不被潮流甩下，各個國家、各個地區之間的合作是必然的過程。

大陸與台灣僅一海之隔，可以說是合則兩利分則俱損的關係。不管在政治還是經濟甚至是文化或者其他方面，大陸與台灣都理應是一種相伴相生互相扶持共同發展的關係。

即使是兩者分別持有不同的社會制度也應當先放下對彼此的成見，首先重視發展的機會進而尋求更多的合作才是當前首重。

並且，中國特色社會主義的包容性是極強的，一國兩制的成功先例也早已在香港和澳門的問題上得到了體現。

因此，我認為為尋求更長期的發展，台灣與大陸的關係終將走向統一。當然，也許這個過程並不是一蹴而就的。

可能會經歷一個漫長的時期，先從類似於北美自由貿易區、亞太經合組織這樣的合作關係開始，慢慢地走向東盟、歐盟類型的一體化關係，最後再漸漸地向著完全一體的最終形態前進。

當然，要實現兩岸關係的緩和、發展以及最終的統一並不簡單，更不只是嘴上說說就可以。首先，必須就要做到互相的平等對待與尊重。一切的合作與發展都是建立在平等與尊重之上，若是連這最基本的原則都無法保證，那就更不必談什麼未來。

其次，由於兩岸的歷史遺留問題十分複雜，在解決時勢必應採取循序漸進的方式。放棄鬥爭的思維，應轉向合作、追求最大共識的思維。並且，兩岸雙方應當少做過多政治層面的博弈，應多站在最廣大人民的立場上來思考問題。畢竟人民的福祉、社會的安定與繁榮才是政府真正應當關心的事。

雙方一直以來無法和平的坐下來商討問題的原因有一部分實際是出自於對對方的恐懼與猜疑。大陸最擔心的是，台灣從中國永久分離及因此而帶來的不利後果，而台灣最擔心的是被大陸併吞，並喪失自主性。

雙方在言行上如能避免加深對方的主要疑懼，則兩岸關係自有其開展的空間。

我始終認為，我們所處的是一個和平與發展的時代，也是一個自由與民主蔚為風潮的時代。中華民族具有悠久的歷史，深度的文明，也發展出很高的政治智慧。

儘管兩岸情勢複雜，只要雙方能夠掌握中華民族政治智慧的核心「民為貴，社稷次之，君為輕」，把人民、國家和政權的關係擺上正確的位階，也就是把人民的福祉的考量放在政治權力、政治符號，甚至領土管轄權之上，努力去做，我們相信兩岸關係必定可以走出一條康莊大道來。

雖然目前來看雖然可能還很遙遠，但在將來兩者必將走向統一。這應當是歷史進程中兩者為了自身的發展而必須跨入的進程。

當然，這也是急不來的，兩岸同胞只有理性分析、沉著應對，才能夠一起化挑戰為機遇，化壓力為動力，共同走向更美好的未來。

（彭中興/廣西師範大學）

本文來源：兩岸青年公眾號

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