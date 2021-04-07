台鐵「又」發生事故，這次因為台鐵包商施工肇禍，太魯閣號撞擊工程車造成51死200傷的慘劇，有媒體報導近10年來台鐵大大小小出軌事件達99件，其中正線41件、非正線58件，且多是人為疏失，輿論連日來聚焦誰該為此下台？是交通部長林佳龍、還是行政院長蘇貞昌？

太魯閣號出軌事件中肇禍的包商李義祥，明知工程車滑落鐵軌後將造成火車出軌的嚴重後果，卻一副事不關己也無危機示警處置，台鐵有這樣無知、無良的包商，顯然在管理上難以卸責。而今年1月14日台鐵局長張政源退休，局長一職懸缺至今3個月，是無人敢接手這個屢屢出包的燙手山芋，還是民進黨派系又「喬」不攏人事酬庸呢？更高層顯然也難辭其咎。

現在出大事了，林佳龍、蘇貞昌第一時間面面相覷，都不提下台負責，跟包商李義祥的擺爛態度有何不同？黨官的基因要麼傲慢、要麼甩鍋、要麼戀棧，等到輿論燎原，部長跳過院長向總統口頭請辭，又是演哪齣戲，只能讓人看笑話。

台鐵頻繁出包已麻木，單單是這次人禍就暴露世風日下百官醜行，笑罵由他笑罵，好官我自為之，既然這群黨官的基因都一樣，換誰下、換誰上，換來換去還不是都一樣？老百姓要覺醒，只能下架執政黨了。

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