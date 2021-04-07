去年言論自由日，我們在本報呼籲「政府、新聞查核機構、臉書」與人民團體就網路言論問題公開溝通，促成了「唐鳳與全彩對話」，「全彩」是臉書的公共事務論壇，成員有多樣化人民團體，在會中達成3項主要共識：

一、政府與往訪的各人民團體，理念是一致的，即「言論自由、資訊流通、自律優先、平台安全」四項並重。

二、唐鳳政委表明與各平台僅有理念交換，並無實質介入。但唐政委也指出「臉書有演算法不透明」，故與臉書等平台的溝通確有必要。

三、對於是否為假訊息，唐鳳建議以類電子郵件「分匣式」處理，亦即各查核機構認為有疑義的貼文，就送進該機構之文件匣，由使用者決定如何處置。如此各查核機構回歸為評論機構，不致踰越掌生殺之權而可能傷害言論自由。

自2016臉書言論監控緊縮後，5年來我們經由臉書線上管道，提出百次溝通邀請，從未獲得回應。會後我們再請唐政委代轉邀請函超過5次，均無下文。

臉書總部去年大格局成立了獨立的全球監察會，設立4目標為：「獨立自主、賦予權力、易於申訴、公開透明」。唐鳳建議我們改邀請監察會會談，提問如下。

一、臉書現在內容管理不透明，使用者無法得知什麼行為會引起什麼處分？甚至為何在完全沒有任何違規，卻獲得全面性的封禁處分？我們呼籲臉書的演算法應適度透明化。

二、臉書對內容與作者有多種處罰。臉書內部是否存在處罰名單？名單如何產生？且是否變成現代各國都認為違反人權的「預犯」措施？

三、如果達成演算法透明化，各地的內容監管單位有無權力自行改變？當前國際實務上，各國處置並不相同，是否各地自行其事？以後是否應遵守監察會的規畫與判例？

四、臉書當前的內容管理，是否實際創造了許多同溫層、甚至相互仇恨團體，不僅撕裂各個國家社會，也對全球人類形成傷害？應如何避免？

同時計畫會談公開舉行，正是實踐監察會設立4目標的另2項：「易於申訴、公開透明」。可惜，監察會雖有回復，經過8度協商說明，最終沒實現。

今天又是言論自由日，期望今年繼續再努力，促成「政府、人民、平台」三邊共同展現維護言論自由的具體行動，既然邀請臉書溝通方案一直不能成功，可能必須考慮：號召轉移平台、邀請行政介入、邀請立法公聽、以及最迫不得已的社會運動。

台灣是臉書全球用戶黏著度最高的區域，但自2018已見鬆動，如果臉書未能體察民情，過幾年可能發生大洗牌。如果能夠有溝通交流，對臉書自身的發展，應首先有極大幫助。

或許有人誤以為臉書是免費的，不能過問，則是忽略了「網路虛擬時代的商業模式」。臉書並非免費，因為使用者付出了「人頭與流量」以及吸引網友來互動的流量，這是臉書主要廣告收入的基礎，也是使用者付的虛擬費用。同理，作者花了知識、經驗、時間所寫的貼文，也是費用，如果原因不明消失，也等於付費而沒有到貨。

迎接社會變遷發展，我們也必須擴大保護範圍，納入監督像臉書這樣的虛擬服務型商品，是協助平台與使用者共同成長、兩利之舉。

（作者彭百顯為國展基金會董事長，吳統雄為大學退休教師）