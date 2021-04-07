拜登上位不滿百日，美國展現新貌，或者說是恢復舊觀；老師傅操盤，果然功夫老到，一出手就知道有沒有。

拜登接下川普爛攤子，美國內外交困，必須打掉重來。拜登揮鞭策馬，先通過1.9兆美元紓困預算，然後推出2兆美元左右的刺激經濟、公共建設和就業法案，包括減少碳排放應對氣候變化，以及普通學前班、免費社區大學等高度內政優先要務，並透過向企業和富人徵稅以挹注大型基礎建設計畫等。如果法案在國會順利通過，美國將可大興土木，並援助經濟弱勢者，真的讓美國邁向偉大的民族復興。

有別於川普大聲嚷嚷，有想法而沒有好辦法，拜登確實謀定而後動。他的基建法案運用聯邦政府權責重建美國設施，縮減經濟不平等，力圖降低造成氣候變遷的碳排放，並改善美國製造業和高科技產業環境，終極目標是強化體質，以利對抗中國等外國競爭者。拜登的方案檢視了現實的短板，展望未來之所亟需，不僅致力於潔淨能源、5G通訊科技、郊區寬頻以及可負擔的高效能源住房等，還有造橋鋪路、港口鐵道、電動車充電站和電網改善燈計畫，一應俱全。為了支應基礎建設的開銷，計畫調高現行21%的企業稅至28%，明知此舉不太可能贏得共和黨和財團支持，甚至黨內都有異聲，但他仍誠實面對問題，願意做不討好既得利益者的事。

他的對外政策同樣立竿見影，已廣獲回應，逐漸開展新局。拜登以團結盟友共同對付中國為優先，他不像川普凡事美國優先，妄自尊大，反而力求扭轉川普的勢利鬼作法，期能得道多助。他深知川普的自私愚行已造成美國盟國幫離心離德，致使國際權力架構趨近真空，讓中國得以趁虛而入。他要讓美國過去的聯盟關係恢復並且強化，為此而深切考慮盟國的利益，且想善盡盟主義務，設法滿足他們的利益。他拉近歐盟、統合五眼聯盟、延長駐日美軍協定，與韓國達成防衛費分攤的協議，並將原本要減少的德國駐軍暫緩撤出。印太地區由於必須近身面對中國崛起中的強權，所以他進一步糾合盟友共赴抗中，由美國、印度、日本與澳大利亞組成「四方安全對話」。

歐洲是比較大的挑戰，因為歐盟基於經貿利益，期望與中國合作，殊不願意被美國拉進與中國對抗的聯盟，暗地裡還希望在美中對峙之間坐收漁翁之利。為了滿足歐盟局部需求，美國展開系列性磋商，內容從戰略合作到高科技管制，尋求彼此共同利益所在，建立起互利的合作關係。歐盟國家於是在香港、維吾爾人、中國市場等議題上積極回應美國，使美國得以快速與歐盟建立共同立場。

川普高明的另一點是他作區別性處理，與中國該對抗之處對抗，該合作之處合作，因而在氣候暖化、北韓、伊朗等問題上要趨向於與中國合作，但也有次第，先把有共同立場的國家組織起來，以期後續與北京談判時比較能占上風。

為了在與中國進行的「激烈競爭」搶占優勢，他一改川普棍棒亂揮的魯莽，不僅有單點的思考，還有線性的廣泛連結，另有面向的全局部署。看來習近平確實碰到對手了，現在至少在氣勢上居於拜登下風，尤其在結合眾力打群架，以及在價值理念等軟實力競爭上，北京今後可能備嘗艱辛，在巧實力的運用上也可能處於挨打局面。