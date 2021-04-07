「中國威脅論」這幾年在西方甚囂塵上，美國故以此作為自己對抗中國的理論依據，西方以外的一些國家也感染了這種氛圍，形成一種眾口鑠金的現象。對此，大陸何只不平，許多時候更有啞巴吃黃蓮之苦，而所以如此，重要原因之一，則是話語權還掌握在以美國為首的西方手裡。

要突破這話語權的壟斷，大陸須另有自己一套的大國論述，這論述還得有其相應的具體實踐，才真能有反擊的能量；而這能量並不可能一蹴即就，在長達500年的西方強勢，以及近幾十年來美國獨強的生態下，你只能一步一腳印的拓寬自己的話語空間。

而說話語權，就關聯到說者與聽者，只有聽者能接受，說，才真談得上有其意義。在布林肯對楊潔篪的反駁中，他談到了美國與百多個國家聯繫，大家都為中國的影響力感到擔憂，因此，真談話語權，真談「中國威脅論」的消除，就必須讓這些國家認定中國的存在不僅不具威脅，甚且就是一種機會，所涉工程之大，可以想見。

這工程，最終要能成功，當然是因為大家能接受，而中國自己也體踐了「因為有中國，大家會更好」的論述與事實，但在還沒做到這之前，卻更得先從消除大家的疑懼開始，疑懼消，話才聽得進去，話語權也才可能取得。

西方對中國的疑懼，除了一些對中國文明原有的妖魔化印象外，主要來自中國目前的制度是他們陌生的，無論是大陸自稱的中國特色的社會主義，還是西方所給予的國家資本主義稱呼，在概念上，都已超越了西方將資本主義與社會主義二分的傳統思維；且不僅如此，從2008年有效面對全球經濟海嘯，到這幾年大陸國力的躍升以及人民生活的改善，都使西方自詡的制度優越遭到嚴重的挑戰，向來的優越性讓他們視這可能的超越為毒蛇猛獸，美國在此的反應正如此，一方面以老大之姿擺明你挑戰不了美國，一方面又近乎無所不用其極地打壓圍堵。

西方之外的各國，沒有歷史老大的包袱，對中國的疑懼又有不同。它們的疑懼主要不在中國對外的表現如何，而是中國太大了，那麼大的國土，占有世界1/5的人口，瘦死的駱駝原可壓死馬，何況這駱駝還在迅速成長呢！

美國也大，但人沒有中國多，毗鄰國家就只加拿大與墨西哥，東西兩邊都是大洋，中國不然，與中國接壤的國家不僅有14個，歐亞板塊上許多國家也覺得與中國有一定的地緣關係，而你這麼大，存在的本身就構成別人的壓力，能不疑懼！

西方疑懼的消除，關鍵之一是他們能否逐漸接受崛起的中國，在此，中國、西方各有責任，至於西方之外疑懼的消除，能著力的，則在中國。而針對這類疑懼的消除，大陸在談大國崛起時，就須有超越傳統「王霸」層次的思維。

這幾年，為了免除對中國可能成為霸權的疑懼，也為了彰顯中國文化的優越性，不少人引用傳統的「王霸之辨」，來說明中國自來推崇「以德服人」的「王道」，貶抑「以力服人」的「霸道」，因此中國將會是世界的正面力量，與西方的霸權不同。

然而，王霸之辨雖緣自孟子的「揚三王、貶五霸」之說，但無論是三王還五霸，其實都是君臨天下者，也因此，言王言霸其前提都因自居在別人之上，而以大陸之大，只要讓人覺得你有一絲自以為在上的味道，疑懼的消除就不可能。原來，真大國，面對大小都須平等以待，中國既嗆「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，更就不能給人有俯視他國的感覺。

只要這點態度的不同，就能襯出美國視自己為國際規矩制定者的傲慢，也才能逐漸消減中國這「人與地都大者」所給予他人的先天壓力，在中美競爭上，大陸這點「超越王霸」的自覺是必需的。

（作者為文化學者）