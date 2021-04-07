台鐵太魯閣號列車，撞擊邊坡滑落工程車而脫軌，造成50人死亡，202人輕重傷，是台鐵70多年來，最嚴重的行車事故。這一交通災難，因邊坡工程發包、施工缺失，則與交通部的行政玩忽有密切關連。

交通工程標購後，依工程施工查核小組組織準則規定，交通部應設立工程施工查核小組，並依工程施工查核小組作業辦法第4條第1項第1款規定，每年應以不低於當年度執行工程標案件數之20%，辦理工程查核，但依立法院預算中心之報告，交通部工程施工查核小組查核5000萬元以上標案之比例，多年來均只在16%左右，顯有玩忽法令之嫌。

鐵道行車事故，每年平均達652.1件，民國107年又發生普悠瑪列車脫軌之重大死傷事故，交通部乃於民國108年修正「交通部道路安全督導委員會設置要點」，將鐵路交通安全事項納入道路安全督導任務，但依立法院預算中心去年九月印行的「110年度中央政府總預算案整體評估報告」，交通部鐵道局尚未訂定國家型之鐵道安全相關計畫，這也是交通部玩忽法令，造成太魯閣號列車脫軌災難的重要原因。

自民國105至109年度，政府每年平均投入230.24億元預算，辦理強化運輸安全相關業務，但如同前述，鐵道行車事故，每年平均仍高達652.1件，而於重大交通事故後，交通行政機關只透過零星措施，辦理改善運輸設備及強化部分安全程序，而未引導各類運輸業建立安全管理系統，將安全管理內化至運輸業之日常營運程序。特別是鐵道營運機構至今尚未如民航業、海運業一樣的，分別建立適用於我國鐵道系統之安全管理系統，且未建立查核驗證相關機制，以確保鐵道安全管理系統之有效性。

另與交通安全有密切關係的橋梁管理，審計部於「108年度中央政府總決算審核報告」中指出，交通部運輸研究所建置的橋梁管理系統，並未以整個政府機關觀點，將其他中央機關權管之橋梁納入管理範疇，亦未強制規範橋梁管理單位應登錄上傳橋梁維護管理資料，以致無法確保納管橋梁資訊之完整性，又交通部運輸研究所的橋梁管理系統，也未建置稽核或驗證功能，以致橋梁異常情形，不能被即時察覺。

此外，依立法院預算中心「110年度中央政府總預算案整體評估報告」，尚在使用中，經檢測結果須緊急維護之橋梁計56座，但其中只有8座完成修復，其餘48座則尚在規劃處理中。這種急驚風卻遇上慢郎中的交通行政，更埋下了交通災難的隱患！特別是地方政府轄管橋梁，多為70年代時設計、興造，橋齡超過40年者達11.17%，橋齡超過20年者更達71.66%，橋齡老化速率加劇之問題，卻未見交通行政機關及早研謀因應對策，恐將成為交通災難未爆彈！

交通行政如此玩忽釀禍，林佳龍辭職走人，又豈能了事？

（作者為東海大學法律系退休教授）

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