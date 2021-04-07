正如哲學家尼采所說，凡殺不死我的，必使我更強大。香港歷經反送中、港版國安法爭議及西方國家的制裁，加上新冠疫情衝擊，可謂風雨飄搖，但隨著整體政經情勢逐漸步上正軌，生機盎然的景象似已逐漸恢復，香港國際金融中心地位，亦未出現式微的苗頭。

幾個數據可以充分證明，香港國際金融中心地位穩固。剛公布的第29期全球金融中心指數（GFCI 29），香港在全球頂級金融中心排名，不只從2019年時局最為動盪的第6名，重新站回2021年的第4名，還在周遭鄰近地區的強烈競爭中，打敗外界認為最可能取代香港地位的新加坡及東京，徹底顯示香港金融中心地位，遠比想像中牢固。

紛擾漸平息資金加速回流

其次，根據香港交易所統計，2020年香港首次上市發行（IPO）公司共有154家，募資金額3942億港元，在全球主要股市中，僅次於那斯達克，位居全球第二。如果螞蟻集團能夠順利上市，2020年香港募資金額即可搶登全球第一。這意味著，政治紛擾逐漸平息後，香港已重新取回跨國企業與國際投資人的信賴，成為全球企業IPO的首選地區之一。四大會計師事務所中的勤業眾信與資誠紛紛表示，今年香港資本市場發展十分樂觀，IPO金額將有望突破2010年歷史高點4500億港元，重奪全球第一寶座。

依據香港金管局統計，風暴平息後，資金回流香港速度逐漸加快。過去將近一年時間，境外資金源源不絕湧入，港元兌美元匯率強方兌換保證已觸發80次以上，逼使金管局必須在市場買入超過500億美元的外匯金額，才能維持聯繫匯率，這也是自2010年以來，買入金額最高的一年。另一方面，香港銀行存款金額持續成長，繼2019年增加2.9%後，2020年再度向上攀升5.4%。2019年香港私人銀行的資產管理規模亦大增19%，繼續成為亞洲最大私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。這都充分反映出，外界擔心資金恐會大舉加速流出香港的情況並未發生，相反的，反而是資金大量的淨流入。

種種跡象顯示，香港金融形勢與國際金融中心地位，已逐漸擺脫政治事件的桎梏，回到動盪前的水準，甚至比之前更好。其實，這並不令人意外。早於爭議事件剛發生時，我們就一再強調，擁有長期底蘊、累積超過170年金融發展經驗的香港，不會這麼輕易就崩潰。特別是作為中國大陸資金進出最重要的跳板與門戶，超過7成外人直接投資（FDI）是經由香港進入大陸、6成以上對外投資（ODI）是繞道香港、5成以上購買大陸境內債券是透過香港債券通，北京更不可能坐視香港國際金融中心地位被取代。

促融合展現支持香港決心

在這樣的前提下，短期爭議事件所造成的經濟與金融動盪，或許難以避免，但長期當紛爭平息後，重新吸引全球資金目光，則是再自然不過的事。不過，儘管如此，面對外界持續質疑聲浪與全球詭譎多變的政經與金融情勢，想要破除疑慮，鞏固並強化香港國際金融中心地位，北京恐怕還是得充分展現支持香港決心。甚至進一步思考，如何在香港既有優勢上，善加結合大陸豐富市場資源，方有機會突破現狀、開創雙贏的局面。

比如在資本市場的合作方面，可以在原本滬港通、深港通與債券通的基礎上，加大互聯互通的對象與規模，或是鼓勵大陸優質企業赴港上市。畢竟，香港上市企業主要仍是面對國際市場，而這對大陸內部豐沛游資，無疑有著極高的吸引力。此外，不管是大陸股市或債市，外資持有比重都不到5%，若能充分發揮香港資金轉口港的角色，勢必能加快大陸資本市場改革與開放的步調。

另一方面，香港作為全世界最大的離岸人民幣市場，人民幣存款將近8000億，能夠開發的離岸人民幣業務與商品，充滿無限想像空間。在此基礎上，應可借鏡倫敦及新加坡分別發展美元歐洲及亞洲離岸市場的經驗，擴大人民幣在國際市場的交易與使用。如此一來，不只可拓展香港的金融服務能量、強化金融中心地位，也可進一步推動人民幣國際化。

歷經風雨，香港生氣逐漸恢復，美國的制裁不是無效，就是投鼠忌器，不能輕易動用。北京若能以政策力挺，找到大陸與香港融合之道，東方明珠仍將繼續閃耀。