貴報日前報導，蔡總統在花蓮聽見台鐵事故罹難者家屬直言，「妳做總統妳知不知道？我心很痛！」「什麼聽到，妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」「人都救不回來了」。蔡總統坐鎮府內，平日接觸的民情有限，僅能從彙整的文件略知一二。值此各界強烈指責並要求政府改革，給國人安全回家的路之際，為避免偏聽、偏行，蔡總統何不思考檢討府院的輿情機制？

蔡政府上台前，各部會正副首長於上午7時，分別出席總統府與政院的輿情早報，針對府院幕僚準備的當日重要輿情和研析，首長須即時做出回應，與會人士都誠惶誠恐出席，各部會另有內部輿情會議，由幕僚首長負責。凡是攸關政院的重大輿情，會後皆有追蹤和考核，直到解除管制為止。此外，中央與地方政府之間也定期舉行輿情會報，在在顯示政府上下對民意的重視。

政黨輪替後，新科技日新月異，中央級的輿情會報停開，首長免去面對當場被責難的尷尬，中央與地方的會議，也因顏色問題，不了了之。取而代之的是，政院高層畫小圈圈，雇用專人進行大數據和網路聲量分析，蒐集有利政院宣傳的關鍵字，觀察聲量高低，各部會的小編發揮創意進行置入性行銷，經官媒和網軍大放送，搭配哏圖，迎合滑手機世代的青睞。

3年前普悠瑪列車出軌，台鐵形象大壞，隔年就出現小編的創意，由交通部觀光局耗資300萬推出的台鐵集集彩繪列車，以改善形象，宣稱是全台首座移動美術館的國立集集美術館，固然具有吸睛效果，卻引發彩繪的石虎像花豹一連串風波，交長林佳龍在臉書指責觀光局長周永暉處理石虎事件欠缺考量，整體活動中觀光局只是陪襯，周局長立場顯得尷尬。

由於政院高層憑空帶風向，不信任公務人員，也不相信體制內的輿情系統，平日所呈報的輿情不再是真正的民意，府院也樂見加工後的正面報導。上有好者，下必有甚焉者矣。部會首長開始關注於歌功頌德的文字報導和影音量的多寡；體制外小編在意的是，首長的滿意度足以贏得下次標案。傳統平面與電子媒體反映的人民聲音，當局充耳不聞、視而不見，業已弱化了監督政府的功能。當年普悠瑪號列車事故後，舉國震驚，輿論譁然，最後台鐵總體檢報告竟不了了之，台鐵接二連三發生重大意外，輿情監督政府的機制蕩然無存。

「告訴民眾，明瞭政府做些甚麼。反映民情，需要政府做些甚麼。」是懸掛於行政院記者會場左右側，淺顯易懂的兩句話，提醒政院和媒體在此地應善盡的責任。呼籲蔡總統和院長，建置一套客觀的輿情反映機制，體制外的小編或能達標於一時，但拙劣的網路操作，無法為國人的長治久安計議。

（作者為行政院新聞局國際處前處長、廣電處前副處長）

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