後疫情時代本該因疫情使國家間合作關係更為緊密，全球秩序逐步朝兩極體系轉變。如今美國總統拜登強調要建立民主國家的一帶一路對抗大陸，挑起民主與威權國家間的意識對抗，而民主國家一帶一路就是拜登的基建計畫。

拜登的基建計畫要投入2兆美元，內容主要是增建美國基礎建設，包含寬頻網路、農業轉型、水資源系統、修建橋樑等。這一大型內需計畫，道出新冠肺炎後的美國困境，必須先解決「失業率」高漲、維護勞工權益為前提下，進行大規模的舉債，外加先前1.9兆美元的紓困金方案，美國的未來勢必會債台高築。

拜登的基建計畫相似中國大陸一帶一路，都試圖以擴大內需來挽救國內經濟。美國先從內部基礎建設做起，積極促進農業轉型、加強改善交通運輸系統與增加清潔能源等措施，美國將以大政府之姿，挽救經濟頹勢。

拜登在選舉時承諾過「將建構更好的國家」，就必須先改善勞工就業市場，保障勞工權益。如勞工時薪不可低於每小時15元美金、提供可負擔的健保與病假可保有基礎薪資等福利。如今，拜登希望透過基建計畫創造就業機會。但這將會大量投入資金，拜登才與英國首相強森提出民主國家一帶一路之建議。假若可透過外部合作資金，可以降低美國內部舉債、印鈔票等債務風險，並且可團結民主盟友。

因為大陸一帶一路雖外包裝著親誠惠容的週邊外交為理念，透過投資基礎建設、開發中西部與協助週邊國家為方向，但卻內含著戰略野心。近期大陸發改委公布的十四五規畫內容中，提出升級版一帶一路。特別在十四五規畫的內容裡「加強第三方市場合作」，大陸現已與14個國家簽下《第三方市場合作協議》，並建立對話平台。這方式不僅可幫助大陸有效增資，也可讓合作國家的國內產業「走出去」。

這巧妙處在大陸合作這14個國家內都是民主國家的企業團體。大陸與美國企業在杜拜共同開發太陽能，英國、澳洲與大陸企業共建當地體育館等事例可發現大陸企業提供資金，西方企業提供技術，這一來一往過程，雙方更可通過短期戰略性合作建立企業盟友。

拜登的雄心壯志，要讓美國榮光回來，引領全球秩序。在移民政策上，他暫停修建美墨邊界圍牆、通過《2021年美國公民法》，讓外國居民在8年內正式成為美國公民。在應對氣候變遷，美國重回《巴黎協定》、世界衛生組織等多邊架構。

疫情後的美國短期內會在大政府、挽救市場與積極重建世界秩序，躍然國際舞台。而大陸也將以具中國特色的戰略技巧，擴大朋友圈。世界終將轉變為兩極體系，在美、中相互拉扯下或許將邁入穩定的全球秩序。

（作者為國政基金會高級助理研究員）

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