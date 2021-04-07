不久之前，中共印發了《國家綜合立體交通網規畫綱要》，並發出通知，要求大陸各地區各部門結合實際認真貫徹落實。這份《綱要》的規畫期為2021至2035年，遠景展望到本世紀中葉。其中，整體包括6條主軸、7條走廊、8條通道，而台灣的台北市也被規畫在內。台北市所在的支線路徑為北京經阜陽、黃山、福州至台北（俗稱京台高鐵）。

此消息一出，立即引來眾多大陸網友「點贊與拍手稱快」，甚至有網友推測這是中共的「國家統一時間表」。在台灣「修建京台高鐵」的消息也引起了巨大的網路聲量，如《台灣向前行》就提出質疑「當台灣海峽不存在？技術、管理難度高，京台高鐵恐成夢一場」，也有「台灣團結聯盟」主席劉一德回嗆大陸「你做好了的話，那台灣這邊一定得有人同意，那同意，你怎麼敢保證台灣不會出現幾千個恐怖分子？我就把你那個海底隧道炸掉，裡面就灌水進去了，你敢花好幾百億弄個東西，裡面變成水庫嗎？」

中國大陸修建「京台高鐵」並不是突發奇想，是有備而來。據瞭解，中國大陸近年實現了高速公路、高速鐵路等大規模建設，同時又出於「經略」台灣之心，把台灣作為其交通建設上不可少的一環。事實上，大陸把高鐵修到台灣的計畫早已著手進行。2004年，中共出台《國家高速公路網規畫》，其中就布局了台北；2008年中共出台的《中長期鐵路網規畫（2008年調整）》中，福州到台灣的通道就顯示為「規畫研究鐵路」。

習近平在2019年1月2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會時也明確提出過「兩岸應通盡通」。2020年12月26日，大陸的福平高鐵開始全面通車。這也意味著，京台高速大陸那邊的建設已基本完成，接下來就想跨越台灣海峽，修建福建到台北段的高鐵。這是大陸一直以來經略台灣的規畫，一方面大陸擁有了修建港珠澳大橋等橋樑工程的豐富經驗，技術上不存在門檻；另一方面，因近年來大陸綜合國力逐年增強，人民的國家認同及自豪感也增強。

以戰略的角度來說，中國大陸修建「京台高鐵」對台灣安全震懾力甚大，「京台高鐵」即使只有建完大陸段，也將大大縮短北京至台北的時間，進而對台灣的安全造成巨大威脅。毫無疑問，中共給予壓力是長期的，日復一日的。

如果是「兩岸一家親」、「兩岸一家人」，這項建設當然是好處多多，但蔡政府的仇中抗中政策下，這項威脅的時程只會越來越近，蔡政府除了尋找美國支援，沒有別的辦法嗎？

（作者為台灣青年聯合會副理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※