7日，南韓首爾、釜山市長補選結果出爐。可以說總統文在寅和執政「民主黨」慘敗，其原因可分為遠因與近因兩大類。

遠因方面，花費國庫數百億元的這場世紀性補選，係因執政黨市長性騷擾案而舉行。尤其，文在寅擔任該黨代表時制定的黨章規定，若黨員有涉重大社會案件，該黨就不能推出候選人。臨時修改黨章硬推薦首爾市長候選人朴映宣和釜山市長候選人金榮春，選民認為自食其言，根本無法取得信任，失去婦女選票。

1日前的7家民調公司數據一致顯示，無論朴映宣和金榮春都輸給反對黨「國民之力」候選人吳世勳與朴亨埈15%至25%。兩天的提前投票率高達20.45%，打破歷年來的最高數值。充分證明了選民的熱衷參與，一定要教訓文在寅與執政黨。

不動產政策失敗，讓文在寅失去年輕人選票。文在寅雖出面道歉，但為時已晚。於是打出「泣訴」悲情戰術，懇求選民原諒與支持。然而，頗讓選民哭笑不得，昨日說大話，今天出面低頭，因此堅持不再受騙，不吃這一套。

近因方面實在無法一一詳列。動員親政府的媒體《韓民族新聞》及電視台KBS、MBC、TBS等製作假新聞，公開攻擊反對黨候選人，完全喪失媒體的中立報導。可笑的是，TBS主持人找來經營餐廳的母子二人上節目，負面細數16年吳世勳去過餐廳吃飯，穿了什麼衣服和鞋子。手法粗糙又卑鄙，被選民一眼看穿係一場喜劇。

更不可思議的是，中央選舉管理委員會於投票日上午在各地投票所門前貼出公告稱，吳世勳的妻子5年來繳稅1億2千萬元，漏報30萬元。這是南韓選舉史上從未發生過選委會大剌剌介入選舉的醜聞。選完後，反對黨要控告選委會有關人員，恐怕要吃牢飯。

還有一位親政府的女檢察官，公開在網站批評反對黨的候選人，嚴重違反公務員的行政和選舉中立。選民認為，簡直瘋狂到破壞法治。文在寅和執政黨氣急敗壞也不能到如此低劣水準。

最令南韓選民詬病的是，文在寅利用國會180席的優勢傲慢施政，眼中無百姓。強行推動對企業發展增加負荷和市場經濟的各種法案，遇到困難就把責任推卸給前任政府或反對黨，尤其口中強調與反對黨協治，諾言卻完全無疾而終。年輕人則認為，對自己的就業感到不安，沒有未來。

南韓選民的眼睛是雪亮的。目前，選民支持反對黨政黨輪替的占48.8%，只有24.7%支持執政黨繼續執政。去年4月國會議員選舉，文在寅得到疫情之助，以補助疫情災難金獲得大勝。然而，此次選舉情況完全不同，選民親眼看到執政黨在國會的多數暴力，發放第4次救災金誘惑也不為所動。

文在寅與執政黨雖動員組織力、金錢誘惑及負面黑色宣傳，選民的眼睛仍是雪亮的。市長補選是一回事，真正的戰場還在明年3月9日總統選舉。一般認為，這場選舉會帶來南韓的政局轉變及政黨輪替。看到文在寅的慘敗，不知蔡英文和民進黨有何想法？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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