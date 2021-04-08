關中說，十信案是在他到省黨部任主委後第二年爆發，裡頭有很多事是他無法了解的，但這個案子和蔡辰洲被提名與當選立委是沒有關係的，因為當時沒有十信案更別說爆發了。此案是蔡當選後，因為在國泰集團中他分配的事業是十信，結果金融機構爆發不良放款所引發。後來他才了解，十信有很多的土地，突然間土地價值大幅下降，不足以填補十信虧損，造成存款人擠兌，所以政府要接管。

「我到省黨部後，俞國華院長召見我交付任務，說原則就是十信在台北有十五個分行，將由省屬合作金庫去接管業務，這對省政府原本應是好事，結果省議會黨外群起反對，認為國民黨鴨霸、吃定省政府來擦屁股善後。」關中說，中央交付任務，不能讓經濟問題擴大變成社會、政治問題，他必須達成，好不容易溝通好黨籍省議員，黨外省議員又揚言要集體辭職抗議，最後結果省議會還是強行通過，黨外省議員也集體辭職了。

為了這件事，做過省主席、時任副總統的李登輝很不諒解關中，但關中也只能回報情況，表示他只能遵照執行上面交辦的任務。由於隔年就是地方大選，黨外省議員一個個又重新選回來了，對黨外來說，集體辭職是為了凸顯國民黨的不合理，在政治立場的表態上絕對可以理解；但對忠誠執著、吃軟不吃硬的關中而言，同樣沒有退路，只能勇往直前，達成任務為止。身為地方黨職工作的最高主管，選舉時要規劃提名輔選，平常要作好府會關係、黨政溝通協調、公開和私下都得個別建立關係，在拿捏軟硬、決斷和戰之間，關中可謂充分體會了黨職工作的無奈與坦然。

貫徹蔣經國密令，與地方派系達成不可能的任務

十信案的創傷影響極其深遠，不僅嚴重傷害了台灣投資人的信心，台北十信各分社都受到嚴重的擠兌，無數存款戶一生的積蓄血本無歸，受害者達十萬人以上，高達六十多家企業面臨破產；民眾對銀行不信任，也對國民黨政府的公權力感到失望，更對政府權威造成重大打擊。

十信案也導致國泰集團承受污名，因為十信案在當時並非特例，同期的華僑信託、國泰信託、亞洲信託與第一信託等金融機構也是岌岌可危、隨時處於崩壞邊緣，並不一定要拿蔡辰洲開刀出氣，因此蔡家至今對此依舊耿耿於懷。

對於關中來說，雖然因此飽受流言爭議，甚至是莫名的政治兇險，但總算全身而退，而且通過層層考驗，更加受到蔣經國的重用。可令他料想不到的是，十信案還是給他留下了一道意外的難題，因為在隔年年底舉行的立法委員選舉，蔣經國對他下了一道「密令」：某些爭取連任的立委如劉松藩、王金平、洪玉欽等人，不能提名，但是卻要暗中輔選，而且必須當選！

雖然沒有明說是因為十信案或十三兄弟會，但關中當然心知肚明，這些人雖然沒有一個是被起訴犯法的，但都是被認為與經濟犯過從甚密、媒體報導形象上涉嫌違法超貸、政商關係複雜的人，當然也可以說都是地方上喜歡、也會幫忙喬事情的人。由於十信案剛過一年，當時社會上經濟犯罪、不良超貸的事件層出不窮，民意風向對此深惡痛絕，所以時機顯得格外敏感。

那乾脆就不要提名、為何還要輔選他們？說白了，因為蔣經國也很清楚，地方上沒有比他們更適當能勝選的人，而且不提名他們可能也會當選。蔣經國如此「務實」，但可讓關中的輔選系統頭痛了。

「因為地方人士要面子，他們會想，我如果好、為何不提名？不提名，代表不認同我，那我何必選？所以他可選可不選，接下來就會跟你提條件；你不提名還要我選，那黨部就得多出錢，面子沒有、裡子就要多點囉。」這些連環套般的問題，一環扣一環，都得一一處理解決，關中說最痛苦尷尬的是，怎麼跟地方講，這個人沒有做錯事為何不被提名？怎麼解釋沒做錯事但黨還支持我？而且真正的原因還不能明說，這些問題都只能硬著頭皮去面對。

在蔣經國點名的「不提名但要輔選、而且必須當選」的名單中，王金平自然是一個重點對象，而要搞定此事，一定要先取得地方派系的諒解與合作才行。王金平隸屬於高雄縣白派，在高雄三大地方派系中，白派是最大派系，和紅派均屬於國民黨陣營，另外的黑派則是黨外勢力。白派的領導人是過去的老縣長林淵源（甫於二○二○年逝世，享年九十五歲），他和關中是國建班第一期（一九七六年開班，號稱行政院長蔣經國開班授徒的「黃埔一期」，學員包括施啟揚、翁岳生、黃昆輝、孫震等人，均為李煥所親自挑選，作為蔣經國用人之儲備人選）二十八位學員中的同學，曾任高雄縣兩屆縣長，被視為白派「開基祖」，在白派中有一言九鼎的影響力。

林淵源是典型的地方仕紳，為人正派且相當受到敬重，在選上縣長之前是高雄縣北門中學校長，他的出身背景與從政過程，可視為國民黨早期甄拔台灣地方人才的一個縮影。關中說他研究台灣選舉歷史，從一九五○年開始，一直到他作黨務工作的八○年代時，發現國民黨在地方的縣市長提名大部分是從兩種管道中找人才，一種是校長、老師，另一種是醫生，「所以老有人說國民黨地方政治都是黑金出身，我實在有點為國民黨抱屈。」至於立委方面也佔了很大比例，而所謂的派系關係，一種是公所議會派，也就是政府體系出身，從鄉鎮市長或市民代表大表會主席上來，逐漸上來選立委國代；另一種是社團派，?就是水利會、農會、漁會、商會、工業會等等。派系運作必然經過這些體系才能出來，而且那個年代往往是寧選省議員、縣市長，立委其次，因為前兩者跟地方建設的利益更有關，甚至有些人寧選農漁水利會總幹事也不選縣市長，因為所掌管的財富利益實在太大了。

關中和林淵源關係緣自國建班，但在輔選王金平之前沒那麼深，只是同學之誼，因緣際會也因此有了更深的認識，後來更成了一生的朋友。當時關中把白派三大老林淵源、當時白派軍師范姜新運（農會總幹事，曾任鳳山市長）、高雄縣議會議長吳珠惠，和王金平本人一起找來，非常懇切謙遜地報告黨中央的決定，表示繼續支持王參選，但礙於國內現在政治氣氛不予提名，這對當事人很不公平也難以對地方交代，因此會和大家一起合作向地方解釋，更會加倍努力輔選，讓票數更高，來彌補沒被提名的遺憾，並特別說明這不是他這個省黨部主委的決定或建議。（待續）