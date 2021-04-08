時間不等人，2019的腳步已踏完了半程，半年以來唯二兩次出行，其中之一便是此次貴州之旅。

我向來對於人文歷史情懷毫無概念，在此之前對於貴州所知甚少，就連所謂「天無三日晴，地無三里平」也是進團之後才聽說的。大概是鋼筋水泥不如大自然振奮人心，久居其中易使人困倦，所幸此次貴州之旅重新喚起了我沉睡的活力，把我拉回了正軌。

觀瀑布 幸福的放肆

最讓我印象深刻的景點有兩處，黃果樹瀑布和天眼。我並不感慨於瀑布的雄美壯麗，也不為飛灑的水霧和橫於其上的彩虹所感動。反倒是任憑瀑布之水傾瀉於身上，感受著頭髮身體一點一點變濕卻拒絕撐傘的這份刺激、放肆、豪邁令我久久難以忘懷。

大概每個人在小時候都有為了玩耍而弄髒衣物的經歷，隨著年歲漸長，我們多了幾分自以為是的成熟穩重，卻少了很多對於追逐自由的熱情。成年之後，能在合理正常的情形下把自己搞得狼狽不堪的機會也是越來越少。於是當我頂著滿頭的濕髮走出水簾洞，看著身邊的組員同樣濕答答的衣物時，一股難以名狀的幸福感便欣然而生。

另一處讓我印象深刻的景點是天眼。天眼，即是射電望遠鏡，專門用來觀測遙遠的外太空。這樣高深的技術在日常生活中很少見，在我對於世界的認知中更是毫無存在感。它和我之間的距離，大概比地球和中子星的距離還遠。

看天眼 莫測的敬畏

在我目前以及可以想見的未來中，可能一輩子也無法理解這項技術了。而它越是神秘莫測難以理解，我也越對其感到欽佩和尊敬，在我一輩子也無法到達的高度上，早就站立了無數了不起的人事物，他們或廣為人知或默默無聞，卻毫無懸念的為世界上無數的人撐起一段又一段的科技文明。

感受著這樣智慧的結晶，我也在不知不覺中被激勵和鞭策，造訪天眼的經歷或許已經在我的心中種下了一顆努力的種子，等待日後生根發芽開花結果。

除此之外還有很多難忘的回憶，貴州大學開闊幽美，朗德苗寨飲酒歌舞，天龍屯堡之大明遺風，大數據中心之技術精湛高瞻遠矚，以及「多彩貴州風」令人歎為觀止的歌舞秀表演，這些經歷無一不在我的青春裡留下了濃墨重彩的一筆，值得在往後的人生中細細品味。

感謝中華兒女文史科技體驗營此次貴州之旅，讓我幸運的擁有了這麼難得的體驗。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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