眷村，是中華民族歷史上十分罕見的非血緣關係移民聚落，是中華民族庶民文化在台灣生根發芽的載體。眷村是台灣當局在特殊的歷史條件下給軍人家屬安排的臨時居住地。這裡一開始並不是真正的村子，但它們卻成了這些軍人及家屬異鄉的家。

歷經三代，台胞青年張中模一家到台灣生活已有60多年。由於眷村的環境與周邊的城市建設差距越來越大，近年來，眷村面臨拆遷和改造。因應這種形勢，怎樣保存眷村文化，讓它不隨著眷村的搬遷而消失，成了張中模念茲在茲的問題。

張中模在中心新村

眷村讓他們的血脈能夠在寶島延續

「台灣省台北市北投中心新村」，張中模說，從小填寫家庭住址的時候，他都是寫的這個地方。29歲的張中模永遠不會忘記，位於眷村的家中，頂樓鐵皮屋就是為了迎接他的出生而加建的。

北投中心新村，是1949年以後台灣的近千個眷村之一，也是台灣唯一有溫泉的眷村。

「我們家是把日據時期留下的一所日式房子，分給四戶人家，各佔1/4。」張中模的父親張聿文說，房子固然狹小、簡陋，但至少給了父親張達五和同袍們一個「家」，讓半生顛沛流離的他們，生命得以在此棲息，血脈能夠在寶島延續。

「我父親張達五參加抗戰時12歲，從湖北逃難到重慶。抗戰後期他參加了青年軍，在一所軍醫院從事政工工作。」張聿文說，1949年隨國民黨軍退往台灣，這些軍人陸續在當地結婚，於是當局在軍營的邊緣為結了婚的軍人和家眷建立眷捨。據台灣軍政當局統計，全台建設的眷村有886處，未納入統計的超過1000處，遍及全台各縣市。

父輩的鄉愁在大陸，而對1963年出生的張聿文來說，眷村就是整個中國大陸的投影。「我們家的鄰居，幾乎來自哪個省區的都有，山東的、福建的、廣東的、浙江的、安徽的……村子裡幾乎可以聽到大陸大部分省份的口音。」張聿文說。

眷村有他難忘的童年回憶

因為人口不斷增長，房子不斷加蓋，眷村的生活環境捉襟見肘。「居住50年的房子早已殘破不堪，每當大雨來臨，一樓室內就下小雨，二樓房間則淹水。」回憶起眷村的故居，張中模說。

爺爺已經去世多年，但張中模依然清晰地記得，在他年幼的時候，爺爺帶著他在眷村狹窄的巷子裡和其他孩子嬉戲。那時候，爺爺還經常用難改的鄉音向他訴說年輕時經歷的戰亂，後來也曾多次帶著他和弟弟回到湖北老家探親。

張中模於東吳大學社會學與台灣師範大學管理學院畢業，他利用專業的知識，以社會文化的角度來觀照自己一家祖孫三代生活的眷村。「我要為這銘刻著情感的『家』盡一份力，我開始參與眷村文化及保存，首先就是在中心新村挨家挨戶測量房屋格局。」張中模說。

眷村退場，眷村文化不能退場

眷村，是張聿文和張中模無法割捨的歷史，也是台灣無法割捨的歷史。眷村作為居民區的歷史也已經結束。2016年，北投中心新村的居民集體遷出。作為時代的產物，中心新村曾多次面臨拆除危機，經過長期爭取，台灣當局劃定了13處眷村文化保存區，北投中心新村榜上有名，這才得以保留下來。

中心新村保存的倡議運動可以追溯至1998年，由張聿文發起，再交棒給張中模。除了社會倡議以外，他們每年更精心策劃了一系列的社會活動，展現對家鄉的濃厚情感，也做了許多反思。

2016年，張中模陪同倫敦大學人類學博士Elisa Tamburo在中心新村進行田野調查

怎麼讓眷村文化「活」下去呢？張中模的想法是，即便原居民搬走了，北投中心新村仍然應該保持眷村的人氣和眷村的精神。「關鍵是要有人住在裡面」，張中模說，這樣眷村才能繼續以社區的姿態存在下去，而不是沒有人情味的景觀。

2016年中心新村遷村後，同時兼任台北市眷村心文化協會執行長，後來創辦企業五倍創意股份有限公司的張中模帶領青年團隊，以社區營造為基礎，提出「CPR復甦術（Cultural Property Revival）」的概念：透過都市「針灸術」的精神，面對一個被抽離的眷村閒置空間，促使其轉化成為創新的場域。張中模的做法是：從自己的老家做起，以眷村文化傳承為核心目的出發及「Old is Fasion」的觀點，透過紮實的歷史訪談、文物文獻整理、導覽員培訓、志工團經營、行銷與策展、市場調查、產學合作、公民參與、藝術合作、經營規劃與空間規劃等路徑，期望打造「老者安之、少者懷之、朋友信之」的樂活文創理想村。

2018年底，中心新村示範區修繕完工。2020年，中心新村的土地使用分區被列為文化保存區，4月中心新村基本設施與全區修繕動工，5月在示範區開設失智社區服務據點。2021年梅庭於右任故居、中心新村與新北投車站將由財團法人台北市文化基金會營運，逐步實現張中模及地方團體提出的北投共同發展構想、北投生活環境博物園區的目標。

「眷村第二代剛好在台灣的『戰後嬰兒潮』前後出生，他們如今也步入退休年齡，最期待的眷村創新模式就是為他們打造銀髮休閒養身村，兼具長照與懷舊治療，也能發展文創及文化旅遊。」張中模表示，下一步，他仍會不斷說服政府部門與民間企業，以中心新村為基地，逐步實踐社會創新與都市再造的理想。

（姚慧蘋/深圳《晶報》記者）