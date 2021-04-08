日前蔡英文在出席「國際大屠殺紀念日活動」時表示，保障人權不能止於個別國家的政策，直言威權、民粹和極端主義，再次在世界各地猖獗的狀況，令人憂心。

與其說蔡英文在憂心世界各國，還不如好好檢討反省她所領導的蔡政府，現在在台灣所搞出的威權、民粹與極端主義。對世界各國指手劃腳、說嘴半天，蔡英文還是罵到自己！其實，現在的台灣，不正是威權、民粹與極端主義縱容猖獗的樣板地區。

別的不說，去年十二月十二日中天新聞台遭NCC撤照關台的事，相信大家都還記憶猶新，當世界各國都大力提倡新聞自由與言論自由的同時，就連當時還未下台的美國前總統川普極其痛恨CNN，也不曾敢動用公權力關閉自己討厭的媒體。反觀蔡英文是縱容，甚或指示NCC下狠手關閉被視為藍營喉舌的中天新聞台，事後還惺惺作態地表示「尊重NCC與司法機關，不介入獨立機關審查」。

蔡英文口中的獨立機關，正是她毫不掩飾展示威權的御用機關。而NCC下令中天新聞台下架後，主委還懶得遮掩地立即替逐步綠化的華視點名開路，明示替代中天卡進有線電視黃金檔次，至今施了三個多月，不管其他勢力有何想法，擺明了就是要應承蔡后的聖旨，虛位以待她所欽定的媒體進駐，好達到再增添一個不會造反忤逆乖乖牌媒體的目的。

此外，蔡英文上任之後成立了黨產會與促轉會，表面上是要追求轉型正義，事實上卻是變相用威權來鬥爭異己，肅清與剷除敵對的政治勢力，達到不擇手段穩握政權優勢的目的，讓人不齒。而碰上了表達不同意見的民眾，又會動輒以查水表或是抹黑的方式來恫嚇，把威權統治表現得淋漓盡致。

其次，蔡政府積極用資源豢養網軍，做為影響民意風向側翼的作法，則又是個大搞民粹的負面示範。

蔡政府結合民進黨以網軍攻擊藍營，甚至同志政敵的作法，網民已經耳熟能詳，根據藍營人士公開指證，民進黨網軍可謂組織嚴密，手段多樣，目標明確，而且資源無虞。其資金來源不外有三：民進黨政黨補助款、政府標案、特定公司補助。而這三大來源，其實沒有一項不是民脂民膏，蔡英文就是運用這群人民供養的黯黑網軍，操弄著輿論風向，誤導多數缺乏主見民眾的思想理念。

無怪乎就算台灣失業率攀升，內部經濟情勢看壞，再加上天公不作美所造成的旱災災情，但綠營自己公布的民調，蔡英文的支持度還是穩過六成，讓人難以想像民調數字與民意趨向的重大差異，代表蔡英文操弄網軍運作成功，讓人無言以對。

最後，再談到極端主義，在台灣原本不該出現這個字眼，但蔡英文表面上說要化解與對岸間的歧見，創造兩岸和平氛圍，但卻不時擺出反中、仇中的意識形態，並用小動作塑造台獨的假象，讓兩岸關係就在蔡英文所醞釀的政治極端主義中呈現緊繃危急的情勢，最後，就在兩岸關係日趨惡化的情況下，讓蔡英文得以再用「芒果乾」來掌控國人的意志，做為暗中發展極端主義的工具。

蔡英文在出席「國際大屠殺紀念日活動」時說，全球應該攜手合作以推進人權和民主，事實上，她應該先為台灣人權與民主的倒退，向全民道歉吧。

（作者為資深媒體人）

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