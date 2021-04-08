此次台鐵太魯閣號出軌意外造成重大傷亡，交通部長林佳龍看來是官位不保了，在野黨以及外界也有不少聲音要求行政院長蘇貞昌下台負責。蘇貞昌對此回應，表示政府對這麼大的災難當然要負責，要做的事情很多，一方面在連假搶救傷患、搶通意外現場最要緊，政府在相關各方面要持續做好也是應該的，但不是只有這件事情，現在還有疫苗20萬劑進來，政府也忙著要讓民眾盡快施打，旱象也越來越嚴峻、還沒解決，「政府要做的事情很多，都要負起責任」。

聽起來當今一人之下，萬人之上的蘇揆，為了更上一層樓，仰攻2024大位搶得制高點，還是非常戀棧行政院長的寶座。但是，蘇貞昌口中一連串政府要做的事，難道一定捨我其誰、非他不可？未免太往自己臉上貼金了！疫苗、缺水、交通事故，都是民進黨失德敗政所致，才會淪落到以人民為芻狗的地步。

新冠疫苗，找來找去就只買得到接種後遺症最高的AZ疫苗，在歐洲頻傳血栓事件後曾遭多國停用，而當媒體提問，疫情指揮中心是否有統計全球停打AZ疫苗的國家？指揮中心發言人莊人祥竟神回覆，「我為什麼要告訴你？」資訊如此不公開透明，到底有什麼見不得人的貓膩？當然人心惶惶，難怪民眾施打意願不高，寧願相信自帶抗體，也不願意鋌而走險，第一批11.7萬劑迄今只打了1.7萬人次，累積不良事件共有64例。

缺水，一直是台灣早該未雨綢繆的問題，蔡政府擘建的豐功偉業，8年8800億前瞻計畫，其中2507億元投入水環境建設，台灣卻面臨近年來最大的缺水危機，4月6日起台中、苗栗用水要「供5停2」，正如前內政部長李鴻源所言，看不出5年來蔡政府做了什麼！又「供5停2」的科學數據是什麼？台灣水資源還有多少存量？這樣下去還能消耗多久？除了祈雨鑿井之外，有何萬全之策與因應之道？多虧蘇貞昌還有臉說，針對水情早已超前部署，不禁令人質疑錢都打水漂了。

再回到死傷慘重的台鐵交通事故，一樣是前瞻計畫，其中金額最龐大的就是軌道建設，占了約半數4241億，大撒幣的結果卻是台鐵發生40年來最嚴重的交通死傷事故，豈非花錢找罪受！面對罹難者家屬撕心裂肺的控訴，難道不該追查裡面的原因和弊端嗎？能一再只用一句「聽見了」來搪塞嗎？

蔡政府一心一意「聯美抗中」，精力和關注都放在外交事務和兩岸關係上，遂荒於內政，整部行政機器不僅螺絲鬆了，更是零件掉滿地，反正只要高舉「仇中、反中」的大纛，儼如金鐘罩、鐵布衫護體，百毒不侵，民調居高不下，拔劍四顧兩茫茫，在野黨根本不是對手，只有被1450出征的份，但也奉勸蘇貞昌你要斷尾求生也就算了，不要老是一副「天將降大任於斯人也」的嘴臉，物極必反，台灣人民總有覺醒的一天。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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