「我只有這個女兒啊！」一位單親媽媽，面對唯一的女兒在「0402臺鐵408次太魯閣號事故」中罹難，傷心欲絕。志工陪著她，我也在，但是當聽到這位媽媽撕心裂肺的哭喊，我瞬間轉頭，以免我情緒失控，因為我也只有一個女兒，那樣的痛，怎麼能承受！

回想起太魯閣號火車事故發生的當下，我正在會議中，從手機看到新聞報導只有幾個人受傷，感覺這場事故並不嚴重，當下沒有馬上結束會議；之後看到報導死傷人數愈來愈多，發覺事態嚴重，才提早結束會議。

一回到辦公室，所有主管與同仁已經成立「救災協調總指揮中心」，正在聚集熱切討論如何調度與安排；當下我才知道，已經有主管與同仁聯繫志工，往事故現場集結。第一時間，大家不只是等待動員，都是自發性地行動。

我們很快地在仁水、崇德、新城，以及殯儀館幾個地點都設置服務點，協調志工進駐，就近提供搜救人員物資，也第一時間關懷傷者和家屬。事故現場，慈濟有足夠人力陪伴家屬、協調物資，包括熱食便當、各種飲料等，提供給家屬、警察搜救人員，以及所有參與援助工作的人員使用。

那幾天天氣很熱，卻沒有影響志工自發地投入，很多志工在參與援助的當下，其實自己本身也是控制不住，甚至有些人中暑或昏倒，經過治療恢復後，又起來繼續投入關懷；也有志工看到因火車撞擊而導致大體不全、血肉模糊的景象，心裡受到很大的衝擊，不捨而頻頻流淚，但在擦乾眼淚之後，仍是繼續陪伴傷者和家屬，給予關懷和無差別的愛；也有些人是面對這麼多傷亡，心中非常悲傷，哭過以後，眼淚擦乾，又繼續投入關懷的行動。

四月五日一早，我再次到仁水事故現場，等待著要送最後一位罹難者最後的一程。下午過一點，花蓮縣長徐榛蔚邀請慈濟進入管制區，在隧道口列隊助念，等待大體移出。但搜救進度仍是落後，站在不平的路面、海風吹著沙塵，大家沒有午餐、沒有喝水，空氣中還逸散著一股濃濃的氣味，我們就這樣靜靜地站了兩個多小時，一直到三點十二分，大體在所有人合十唱誦〈大愛無邊〉佛號聲中，緩緩移出。

媒體朋友非常自律，攝影鏡頭全數轉向，全程不拍攝以表達對往生者的哀悼之意。大體上車後，車子響了一聲長鳴，象徵搜救任務結束，現場所有人恭敬地向大體鞠躬、敬禮，這一分對往生者虔誠的恭敬致意，令我深受感動。

我在殯儀館關懷家屬時，也看到一位犯罪被害人保護協會的人，他是慈濟輔導的畢業生，陪著許多家屬認屍，反覆看著罹難者的照片與大體，也數度忍不住跑出帳棚，需要紓洩一下他的情緒，那樣的畫面和感受，即使是專業人士，對於身心靈來說也是很大的衝擊。

我想，對於災後的心靈工程，就是創傷後壓力症候群，我們協助進行心理諮商輔導；身體上需要的話，不管是受難者或救難者，現場也有中醫師進駐，提供拔罐和針灸治療，讓他們可以舒緩壓力。

即使現場搜救已經告一段落，後續的身心治療和撫平傷痛還有一段漫長的路，慈濟會陪著大家走過。傷者、亡者與家屬，我們都陪伴與紀錄，包括臺東、高雄、臺中、桃園等地，我們聯絡各個縣市的慈濟志工與社工，接續訪視與關懷。

人生無常，遇到重大災害事故，如果有信仰的支持，我想是比較能夠提升心理的穩定性。證嚴上人今年一直跟我們提醒「大哉教育」，發生重大災難，我們有沒有得到省思？有沒有得到教育的機會？我們平常應該做些什麼事情，以能夠避免這樣的災難發生？

驚世災難，要有警世的覺悟。災難事件終會結束，但家屬的心理創傷需要長期關懷與陪伴，慈濟從每一次的災難中學習敬天愛地，也會持續陪伴家屬走過心靈的黑暗，看見明天的光亮。

（作者為慈濟慈善基金會執行長）

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