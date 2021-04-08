「中國不是我們的問題，我們自己才是問題。」知名專欄作家湯瑪士‧弗里德曼日前為《紐約時報》撰文提出的警語，一石激起千層浪，在美國引起了空前熱議。《紐約時報》網站顯示，〈我們憑什麼被尊重〉此文下方留言達到2000多條，瀏覽這些評論，發現似乎比弗里德曼的文章更精彩、更尖銳。

無疑地，楊潔篪在美中阿拉斯加對話時說出的那句話，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」，對從來自認為是上帝選民、天下第一、美國優先的美國人而言，何止是振聾發聵，根本是像被搧了一個大耳光，深深刺痛了他們的神經，相信也給了像弗里德曼這樣的人加劇了他們對美國衰弱甚至未來會輸給中國的憂慮。

該文及相關留言，應該說，已經為「為何美國不再受到尊重」提出了廣泛的解讀、分析與評論。儘管如此，我認為其中仍存在著不少盲區誤區，值得進一步深入剖析。

一、長久以來，美國一度為國際所尊重，除了美國對內有一套堪稱優良的價值與體質，對外展現過作為一個大國的風範與行為外，最主要的還是有強大的國力，但美國強大國力，除了源自於正面的軟實力之外，還有不少甚至更多是來自於負面的如惡實力（屠殺印地安人與剝削黑人，取得第一桶金）、硬實力（軍事）、陰實力（指CIA、顛覆、政變、暗殺）及虛實力（獨占性的美元印鈔權）。但這些實力，有些已不存在；有些正在弱化之中；有些則遭到強烈質疑、反對甚至反擊，這應是國際社會對美國尊重態度有所改變的主因之一。

二、2010年中國GDP超過美國，中美雙雙掉入「修昔底德陷阱」後，美國開始不自信了。為了壓制中國，除了對中國採取了許多不合法、不道德的下流行徑外，更在全球範圍內，近乎歇斯底里地對一眾所有國家甚至包括盟國橫加霸凌，充分展現了帝國主義、霸權主義、黑道主義的邪惡本質，讓全球看得瞠目結舌。

三、美國壞事做多，積惡已久，但過去掌握、獨占了國際話語權，可以極盡粉飾、掩飾之能事，還可以醜化、妖魔化對手，儼然以道德之師、正義之神自居，但時間一久，難免露出狐狸尾巴；加以近來新媒體、自媒體蜂擁而起，所有邪惡醜陋行徑早已難掩天下人耳目；更關鍵的是中國崛起了。

中國崛起不只是因為速度快、體量大，更重要的是中國似乎展現了迥然不同於美國的大國風範。當美國在破壞全球化時，中國捍衛全球化；當美國恣意干涉他國內政時，中國倡議「和平共處五原則」；當美國賴繳聯合國會費時，中國派出聯合國最大維和部隊；當美國搶占、霸占疫苗資源時，中國視疫苗為公共產品向國際社會廣泛提供。中國儼然成為美國負面教材的最佳對照組。

拜登對習近平說，「賭美國輸，從來不是一個好的選擇」，中國外交部發言人的回應是，「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自己」，高下立判。看來美國要重新獲得世界尊重，並不容易。