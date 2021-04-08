指揮中心一連串新冠疫苗政策失誤，是造成第一波醫護人員疫苗接種緩慢的原因。政策失誤的源頭在於驕傲的錯估台灣並不急需疫苗，以致輕易地屈從於政黨的利益，放棄了唾手可得的即時足量BNT疫苗。也放掉了國人的健康利益，及成就台灣整場防疫「南波萬」世界地位的機會。

為了彌補這項重大的政黨醜聞，指揮中心先是否認沒買到BNT疫苗，這原是無可厚非的圓謊伎倆，加上這疫苗臨床試驗公布以後，效果非常好，老百姓基於信任指揮中心的心理，對BNT疫苗可就更心有所屬了。加上指揮中心在圓謊之餘，還不忘大力詆毀AZ與大陸疫苗，搞得大家對BNT心猿意馬，對AZ及陸製疫苗深惡痛絕。因為疫苗大家都不懂，指揮中心說了就算數。

可是命運真會捉弄人，指揮中心是「有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭」。被批判很慘的AZ是首先進台灣的疫苗，中國大陸疫苗只要政府願意出面，價量就能唾手可得。這也是台灣在第一波醫護人員接種時，出現緩打的原因。大家都還堅信等得到BNT疫苗，因為醫護不是反疫苗，是被指揮中心圓謊的說詞帶到反AZ及反大陸疫苗的溝裡去了。

現在指揮中心說再多AZ疫苗的好話，也不容易提高打氣。醫護接種也是老百姓接種的指標，所以估計其他族群的打氣也好不到哪去。因為已經被說爛的疫苗，重拾百姓的信心是有難度的。

更何況醫護同仁在台灣本來就不是感染新冠的高風險族群，台灣防疫前半場做得很好，島內很少病例，民眾也都沒有風險。醫護的風險係數是抄自防疫最差的美國，美國醫護看的對象都是社區的未知病例，當然具有高風險。台灣醫護看的是關口轉來的陽性個案、規畫的病例，在規畫的防護、規畫的動線下，專業的醫護怎會有感染風險。所以學美國將醫護規畫為最高風險，第一波接種，根本是「畫虎不成反類犬」的錯誤作法。醫護明知沒有風險，硬被框成第一波接種對象，也是造成緩打的重要原因。

其實台灣感染新冠的最高風險在關口，現在1000多例的確診病例幾乎全部出自海關。進入國門的旅客要求必須接種過疫苗，還要有抗體陽性及核酸陰性的報告，這種三合一的簽證核發就能確保台灣的絕對安全，也可以防止任何一項結果的偏差及個人對疫苗的好惡選擇。台灣人要出國也應具備這樣的旅遊護照附帶條件，才能安全到疫區旅遊，這就是現在國際在做的旅遊護照。所以台灣第一波的接種對象應該是旅客。

但旅客接種是要和其他國家談的，談相互承認，相互開放。台灣鎖國的能力一級棒，談開放就一級爛。所以到現在為止只談了一個帛琉，帛琉的旅遊泡泡裡沒有疫苗、沒有免居檢，要做一年前就可做了。現在做，只會讓人覺得是在蹭旅遊護照的熱度，沒法複製到其他國家。怪不得大家都說他是旅遊泡沫，趕緊把醫護不願打的疫苗挪到關口，給要出國的人接種，我就不相信哪個人還想緩打。

（作者為中華民國防疫學會理事長）