國民黨主席江啟臣新書寫道：2019年習近平在談到九二共識時，強調兩岸要「共同努力謀求國家統一」，並延伸到對「一國兩制台灣方案」的闡述，引起台灣社會不滿；當年國民黨沒有立刻嚴正回應，導致2020的敗選。

國民黨應該怎麼嚴正回應？江啟臣認為是要「把我們的立場底線以及『不支持一國兩制』的根本態度講清楚」。江啟臣明確表態反對一國兩制，但沒有對「共謀統一」表示立場。

謀統、不謀統？對國民黨來說，這是個問題。

江啟臣新書出版後，國台辦答覆記者提問時直球對決：陸方認定的九二共識，就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，無論何時，都不能模糊和改變。

從九二共識文本看，老共沒說錯，的確包含「共謀統一」。只是2008年，馬英九總統以「不統、不獨、不武」的政見勝選，當時北京願意讓步，對「謀統」略而不提，因此重啟兩岸對話管道。

經過13年，民進黨的「仇中」當道，北京已經決定不跟著台灣的選舉邏輯走，挑明不管是那一個政黨，要與北京重啟對話，都不是「維持現狀」就夠了，還必須要「謀求統一」。

北京的翻牌，對國民黨可說是雪上加霜，原本光「一中各表」，就不好處理了，若還要「共謀統一」，想必會有國民黨人哀聲嘆氣，這是要怎麼選？

的確，國民黨只要對「謀統」稍露口風，馬上就會有「親共賣台」的標籤貼上來；但不接這個球，民進黨還是會把帳算國民黨頭上，未來國共有任何善意互動，1450都會說「你看，那就是國民黨已經私下承諾共謀統一」的關係。

把選項攤開來，國民黨有大略三種應對方式：一、就把「共謀統一」吞下去，向台灣人民解釋，「謀統」是虛的，「台灣未來由兩千三百萬台灣人民決定」才是實的；國民黨與老共「共謀統一」，換來的是兩岸未來統一，必須經過雙方人民的同意；這樣的條件，對台灣的和平與維持現狀，更為有利。

二、就不吞。現在的民進黨是「不想統、不能獨、不敢武」，從結論看，已經吃到馬英九2008「不統、不獨、不武」的口水。國民黨可以歡迎民進黨對兩岸路線的跟進，然後在其他內政議題與民進黨對決。

再進一步釐清，國民黨是「不謀統」也「不反統」，中性的讓統一的利弊得失，傳達給台灣人民，由人民來做最後決定。這樣看來，國民黨的「不統」跟民進黨的「反統」還是有所差別，老共你沒魚蝦也好，就不要堅持了吧？

三、冷處理，不予回應。不是每一個直球都要揮棒，國民黨可以當作沒這件事，真的被問到，就說「兩岸路線應該由2024總統候選人來定調」，現任黨主席的責任，是幫國民黨改善體質，打勝2022的地方選舉，兩岸路線不是當務之急。

這三個選項，各有利弊。如果讀者是國民黨黨主席，會選那一個呢？（作者為革實基金會副執行長）

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