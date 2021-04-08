全世界，只有台灣的疫苗「求不應供」，第一順位的醫事人員打不完。衛福部決定擴大疫苗的接種範圍，甚至還提供「自費接種」。

不過，如果連在防疫前線，有專業知識的醫護人員都選擇不打，還有誰想打，還有誰敢打？

現在歐盟官方已經承認，AZ疫苗與罕見血栓有因果關係，許多國家因為有其他廠牌疫苗替代，暫緩年輕人接種AZ疫苗。

而台灣目前不分男女老少，就只能打AZ疫苗，就算還是利大於弊，衛福部還是必須先解開人民心裡的結。

去年東洋準備代理BNT疫苗，台灣本可在最快時間，得到全球最好的3000萬劑BNT疫苗，卻因為衛福部減少購買量而破局。是誰讓台灣人民只能打次一等的AZ疫苗？是據傳想要分食疫苗大餅的吳姓立委，還是不願向大陸總代理商採購BNT疫苗的衛福部？

衛福部以「法律不准向大陸買疫苗」當藉口，台灣人民很難聽進去，因為防疫期間，陳時中的權力已經在法律之上，修法只是陳時中一句話的事情。

AZ疫苗的副作用雖然罕見，畢竟還是比BNT更高，因施打AZ疫苗而受害的民眾，如何釋懷他們不是打更安全、更有效的BNT疫苗？

這個結不解開來，未來衛福部對疫苗做再多宣導，都很難奏效。

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