太魯閣號出事後，台鐵公布了緊急通報電話，竟然不是119或110，而是 0800-800-333。

試想，誰會這麼天才記住這麼冗長的電話號碼，而且是在緊急狀態之下？

肇事者李義祥在第一時間或許是慌了手腳，只想用自己的方式剷除障礙物，而貽誤了搶救戎機，他既是承包廠商，絕對知道相關單位電話，也最清楚施工位置，能縮短救援時間，而他並沒這麼做。

如果手邊沒手機、如果李義祥是個良心犯，其實他還有另一個方法，他可以盡量往隧道的前方跑，距離拉得愈大愈好，他可以站在鐵道旁邊揮動衣物，讓司機盡早發現。

沒有人會無聊到阻擋火車，肯定是前方發生狀況，列車駕駛員多半會緊急煞車或減緩速度，而免除一場災難。

事實證明，李義祥的工程車墜落後5~7分鐘列車才撞上，這5~7分鐘其實已夠他跑的了。

當然，肉身阻擋火車的行為不值得鼓勵，但遇到這麼重大的事，誰第一時間會去記台鐵的緊急通報電話，119或110是一般人最常用的，應該加強的是兩個電話的通報速度，以及增加聽障人士的通報機制。

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