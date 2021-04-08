清朝同治中興的功臣，平定太平天國之亂的曾國藩先生，強調經國濟民，學以致用的學問，所寫的文章「原才」開宗明義就講，風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人之心之所嚮而已。此一二人者之心向義，則眾人與之赴義；一二人者之心向利，則眾人與之赴利。眾之所趨，勢之所歸，雖有大力，莫之敢逆。曾國藩 這個「原」字，是要推究事物本源的意義，來讓人才明白移風易俗，讓政治更清明更有良好社會文化的示範效果，人人皆有責任，何況是出將入相的國家政務官。

台鐵太魯閣號列車出軌造成50死178人輕重傷，按交通部估計台鐵太魯閣號事件死亡受害人一人賠償金約540萬，隱含人命不值錢，人命平均可活80歲，若以這是事件死亡受害人賠償540萬，相當於一人的性命因搭上這班列車一個月才給付6000元，從540萬賠償金看出人命不值錢太沒有價值了，

再者，出事的工程車是台鐵外包商，台鐵隧道工程周遭為什麼沒有安全圍籬？台鐵工程為什麼沒有監工人員？定期察看糾正？如同許多工程領完執照後沒有按照規定時間進行，台鐵工程上中下游相關單位錯綜複雜，從三年前的普悠瑪列車事故死亡18人，到三年後的太魯閣號出軌死亡50人，層出不窮，交通部長與行政院長不用負責嗎？

政務官對於政策的制定與推行，應該是要針對短、中、長期所能造成的效果與影響去做評估，以創造人民的福祉、促進國家的發展當作信念，妥善的規劃政策，絕不能抱持著這種「只求有不求好」的心態，這樣做不免會讓人民感覺政務官做事的態度有應付、敷衍的嫌疑，對於轉移社會風氣，提升國家競爭力並無太多的幫助。環顧目前的政務官以曾國藩「原才」文章的標準，下列的說法，日後下台會讓人民懷念您的風範嗎？懷念您的風骨嗎？

1.交通部長任職多年，台鐵也無專任局長如何改造百年老店移風易俗？人民如何感受到台鐵改變？

2.院長、部長還戀棧不下台，如何移風易俗？人民如何感受到整頓台鐵的決心？

事實上行政院長、交通部長或許自認為非常認真，但以風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人之心之所嚮而已的意義與智慧而言，行政院長、交通部長是否應辭職下台？答案已不言可喻了，希望他們不必再眷戀了。

（作者為東吳大學商學院兼任教授）

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