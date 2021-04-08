美中兩國各自領導的聯盟在3月間逐漸成形後，已各自朝對自己有利的方向推動，在一帶一路、全球多邊組織與軍事領域展開大戰略的競爭。

首先，拜登4月16日在白宮會晤來訪的日相菅義偉時，將草擬並簽署一份「印太版一帶一路計畫」的指導原則，在印太地區推動涵蓋高水準基礎建設、5G通訊、氫能發電等高科技，以對抗中國大陸已經進行數年的「一帶一路」倡議。

大陸從南太平洋、東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞、非洲到歐洲甚至加勒比海與中南美洲推動「一帶一路」，透過「亞投行」與金磚5國貨幣基金的融資，已建構一個涵蓋全球大多數地區的基建王國。

現在美日兩國計畫為國際投資機構與跨國企業設定框架、遊戲規則與門檻，並透過「亞洲開發銀行」、「國際貨幣基金」與「世界銀行」對「印太版一帶一路」沿線國家提供融資，並協助他們開發，不讓北京專美於前。

無疑，美日兩國的印太版一帶一路計畫雄心勃勃，但若未能從大陸一帶一路計畫吸取教訓（沿線國家無力做出重大投資、對高科技投資有心無力），恐怕沿線國家未必會樂於配合美、日的計畫，最後以曲高和寡收場。

其次， 美國國務卿布林肯曾表示，美國將與中國大陸在聯合國、聯合國人權理事會、巴黎氣候變遷協定、世界衛生組織等國際組織進行激烈競爭。但是，美國財長葉倫在「芝加哥全球事務協會」發表演說時明確表示，美國將擺脫單邊主義，重返「世界舞台」，不啻暗示美國除了會重拾多邊主義、擁抱傳統「政府間組織」之外，也會對國際自由經貿體有關規範、規定、遊戲規則的制定及議題的設定更為重視。

葉倫的談話顯示，美、中兩國各自領導的聯盟未來在國際自貿體的競爭將日益激烈，不無可能朝堅壁清野方向發展。

第三，中、俄兩國外長王毅與拉夫羅夫3月間達成協議，同意他們與16國聯盟成員在結算體系上採用當地貨幣結算，被視為是挑戰美元結算的體系。

儘管美元結算體系目前還遠非中、俄兩國所能望其項背，但葉倫表示，拜登政府正在推動一項全球140多個國家實施最低稅率的制度，以讓美國與其他國家能在較公平的貿易環境下進行競爭。拜登計畫透過與「經濟合作發展組織」（OECD）諮商出一個21%的全球性最低稅率的制度，以創造更公平的全球貿易體系。如獲OECD同意，則此一新的稅率將不僅顯示美國重回透過OECD主導全球經貿體系的動能，也讓美國為首國家在全球貿易競爭上穩居上風。

最後，在全球軍事行動上，俄羅斯軍隊最近在烏克蘭邊界集結，除展示肌肉外，也不排除緩解中國在亞太與印太地區軍事壓力的作用。英國強生政府已表態會將戰略中心往印太地區移動、法國海軍則主導一場在孟加拉灣的「馬拉巴軍演」、德國國防部稍早宣布將配合盟國在亞太地區的軍事活動，並準備與日本舉行2+2外長與防長會議，商討德國在印太地區的角色。

顯然，美、中為首兩大聯盟的對壘已有愈演愈烈之勢，有如兩列對向而開的火車，令旁觀者既緊張又擔心殃及池魚。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）