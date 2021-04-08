台灣的民主跟西方國家比起來，不是最惡，恐怕與惡的距離最近，政治人物從不負責任、派系分贓、專制獨占市場機制、強行掠奪人民財產、充公反對黨黨產等，無一不超過民主國家權力行使的範疇，但人民卻善良的讓政治人物任性為惡，卻不知這些作為並非「必要之惡」。

有人民的縱容，民進黨執政之後更是「無惡不作」，如今因為4月2日台鐵太魯閣號發生嚴重的意外事故，造成慘重的死傷，這恐怕又要把千瘡百孔的台灣民主送上斷頭台。

民進黨重新執政5年，接連發生的災難已經數不勝數，但是勇於負起政治責任的政治人物卻是鳳毛麟角。就以這次太魯閣事件來說，交通部長嘴說要負責，卻一直沒走，外界都認為是因為民進黨內部派系分贓還沒結果，所以部長現在不能走。

同樣的，該負責的最高行政首長蘇貞昌，也從不提責任的事，彷彿50條人命不值得換他的官位，所以「保位」要緊。而民進黨官員「保位」最好用的一句話術，就是先處理災難再說，這個「再說」一旦事情過後就如船過水無痕，他們就繼續尸位素餐。

事實上，台鐵的問題已經是百年老問題，這條從日據時代遺留下來的鐵路，除了1970年代蔣經國推動「10大建設」時，把鐵路電氣化之外，也加開了北迴鐵路。只是，後來的執政者，不管藍綠，都只是忙著搞政治鬥爭，不再對台鐵有新的建設。2000年以前第二條高速公路和台灣高鐵完成後，台灣基礎型的交通建設幾乎停滯，特別是民進黨兩度執政，卻提不出任何重大的交通建設，但是錢卻花得比國民黨執政時期多。

如果再跟大陸比較，台灣高鐵比大陸最早的高鐵還完成得早，如今，不到20年，大陸完成八縱八橫的高鐵路線，穿山過河，沒有任何阻攔。尤其時速已經達到350公里，更已經超越許多先進國家的鐵路建設。

然而，台灣最常發生事故的台鐵北迴線，即使有高山阻隔，但比起西藏、雲貴高原的險阻，其實是小巫見大巫。但是，至今花蓮人還不時感嘆「何時有一條平安回家的路」。這條完全靠火車司機員目視開行的鐵路，當然不可能是一條可以安全回家的路。

民進黨執政阻撓了核能發電的發展，讓台灣的核電人才跑光光；民進黨人不搞鐵路建設，讓鐵路運輸停留在百年前。有媒體就統計，台鐵從1948年以來肇事率之高，已經可以列入低度開發國家之列。

儘管如此，在一切以反中、抗中為意志的前提下，所有大陸的經濟發展與建設，民進黨完全蒙著頭看不見。只要抗中，所有的錯事、壞事都可以被原諒；所有的不作為、不負責，也沒關係；大把的錢花去買武器，也是神聖不可批評的事。

這就是台灣的民主，打著民主旗號搞專制，喊著人權限制人民的行動自由，甚至不重視人命，這就是民進黨的本質。台灣人共同創造了民主，卻也幫民進黨創造了民主之惡。

（作者為台灣國際戰略學會理事長）