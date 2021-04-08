魯閣號事故，北京台協捐款100萬人民幣。（微信公眾號截圖）

4月2日太魯閣號出軌事故才剛滿7天，民進黨立委陳歐珀就趕忙提案，要在事故現場設置紀念碑或是所謂生命教育館，以發揮「警惕後世」的作用。這個提案已獲陳明文、趙正宇等綠委的連署。

太魯閣號事故造成50人死亡、逾200位傷者，是台鐵近60年來最嚴重的事故。事發至今，蔡政府救災、究責都還沒有處理妥當，主其事的交通部長林佳龍還穩穩地坐在位子上，民進黨立委就要花錢建紀念碑了，真是莫名其妙。

2014年高雄發生死傷嚴重的氣爆案，當時高雄市政府總共收到善款近46億元。這些來自民眾的涓滴捐助，本是為了幫助受災民眾的醫療與重建家園之需，沒想到陳菊市府竟花費3600萬元設置氣爆裝置藝術，災民不滿，直說這實在是太浪費錢了，善款不應該這樣亂花；甚至這個裝置藝術，每年還得編列120萬元的維護費，同樣是從善款中撥用。

更可惡的是，陳菊市府從善款中使用了1.3億元的律師費和鑑定費等，說服受災民眾接受市府代位求償，結果讓部分災民錯過申請國賠的時效。

太魯閣號事故發生後，衛福部第一時間就成立捐款專戶，接受民眾捐款，遭到不少批評、認為缺乏正當性。但台灣人愛心爆棚，目前已湧入近6億元善款，這些錢當然應該直接用在傷亡者與相關家屬之需，綠委竟打算挪做紀念館，是覺得錢太多嗎？難不成接下來民進黨還打算要辦紀念音樂會、紀念成果展嗎？

2年前普悠瑪翻覆事故的台鐵總體檢報告，行政院到現在都還沒有核定，太魯閣號一出事，民進黨立委迅即超前部署要設立紀念館，改革沒半撇、花錢跑第一，這個政府真是夠了！