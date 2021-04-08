國民黨主席江啟臣在他最新發表《破浪啟程》一書，表示國民黨的兩岸論述是「基於《中華民國憲法》的九二共識」，並要以「九二共識」為基礎提出「九二共識Plus」。以《中華民國憲法》為基礎建立兩岸政治連結，是江主席對九二共識問題的最新表態，至於Plus為何，仍然留白。

與大陸對等關係的保障

回到《中華民國憲法》，代表遵憲守法本是政黨與政治人物應有之義，在台灣卻成為國民黨國家定位的主軸，說起來也是憲法的悲哀。但對這個成立於大陸，制定並捍衛《中華民國憲法》已超過70年的百年大黨而言，這只是基本責任。國民黨即使在野，仍應對三個問題有清楚的認知：第一，《中華民國憲法》與中國的關係。第二，《中華民國憲法》與台灣的關係。第三，「基於《中華民國憲法》的九二共識」與當前國際局勢的關係。

先談應然，既然國民黨回到《中華民國憲法》，不妨先從《中華民國憲法》的制定與創生思考以上三個問題。首先，《中華民國憲法》制定過程中，中共雖然抵制1946年底的制憲會議，卻參加了年初的「政治協商會議」，並對如何制定《中華民國憲法》提出主張，也獲得若干採納。中共於1949年控制全大陸，國民黨政府敗退台灣，毛澤東決定更改國號，建立新的政權，固然擺脫了《中華民國憲法》，卻失去否定《中華民國憲法》在台灣正當性的地位。也就是說，是中華人民共和國背叛中華民國，那麼，就無權否定《中華民國憲法》在台灣的有效性，這也是國民黨「認定」中共接受一中各表的依據。

《中華民國憲法》是「一中憲法」，這部憲法是在國家統一狀態中所完成，自然有權力主張大陸屬於中華民國主權範圍，卻不可能承認中華人民共和國主權涵蓋台澎金馬，所以九二共識的精神除了一中更有各表。此外，在憲法增修條文中亦有「國家統一前」字眼，表示目前中華民國承認國家處於分裂狀態，中國大陸是屬於治權未及的領土，不存在「一中一台」的兩國關係。九二共識的精神在求同存異，大陸至今仍承認九二共識，至少是維持某種對等關係。《中華民國憲法》就是這種對等關係的保障，國民黨應該說明清楚。

就制憲過程而論，台灣分配有18名制憲國大代表名額，也到了南京參與制憲，其中有區域、婦女、原住民、農漁業、工會、商業、僑選代表等各界人士。主席團主席48人，台灣代表黃國書也名列其中。《中華民國憲法》的制定，有台灣人民的參與，在台灣的地位不容否定，更不能以1949年來割裂中華民國歷史。

同樣地，當初制憲時除台灣代表外還有來自全中國各地（包括蒙古、西藏、東北等）的制憲代表，也反映《中華民國憲法》是一部「一中憲法」的意義。只要沒有更改國號，沒有重新確立疆域，沒有除去「國家統一」或宣布「第二共和」放棄大陸主權，《中華民國憲法》就是一中憲法，這也正是獨派希望透過修憲變成「正常國家」的原因。

爭取國內外民意的支持

作為在野黨，國民黨或許不必扮演兩岸關係煞車皮角色，不必封殺民進黨提出關於國家定位的修憲案。但國民黨自己應該清醒，國民黨主導制定的《中華民國憲法》是代表全中國的憲法，目前僅適用於台灣地區，但有朝一日要回到大陸實行於全中國。

自從川普大打台灣牌，不斷挑戰中國大陸的底線，將台灣推上火線，原本各方寄望老成持重的拜登能緩和兩岸緊張的局勢，但是拜登延續川普對中路線，而且更為周延綿密的布局，不但沒有降低台海風險，反而在模糊的承諾下，要求台灣承擔更多的軍事分擔與風險。兩強對峙下，中美台大三角已經失衡，台灣的戰略主動性越來越低，美國也明顯偏向民進黨，民進黨長期執政的可能性也越來越高。國民黨基於憲法的九二共識，對於大陸和美國方面是否被接受目前還看不出來，但國民黨堅持《中華民國憲法》，方可彰顯兩岸政策民主、務實、和平與永續的一面，爭取國內外民意的支持。

國民黨兩岸論述重新回到憲法的高度是對的，但是其中還有許多理論突破、戰略運作與敘述釐清的地方。國民黨似已漸漸走出敗選的陰影，不再拿香跟拜，不論是誰當選黨主席，兩岸論述都是無法迴避的難題，只有不斷地集思廣益，不斷完善，才有死起回生、重生涅槃的機會。