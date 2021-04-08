台鐵太魯閣號發生空前的死傷慘劇，社會各界積極救難和踴躍捐輸，令人既感動又感傷，但就在相關部門展開檢討與究責之際，另一幕令人難以置信的荒謬醜劇，竟跟著上演。由蔡英文總統、閣揆蘇貞昌、交通部長林佳龍這三個人構成或明或暗的穿梭鬥爭，或清楚或曖昧的權力較勁，竟使無辜的人民生命淪為權鬥的祭品！

林佳龍蘇貞昌互較勁

太魯閣號出軌災難造成舉國震驚，第一時間卻充滿一片「甩鍋」的暗潮，台鐵自然首當其衝，亟欲把主要責任甩給承包廠商；相對的，蘇內閣至今仍無人負起政治責任下台，林佳龍表示已向蘇貞昌提出書面辭呈，但行政院以搶修、搶通、善後優先為由，現在不談是否批准辭呈的問題；蘇貞昌則對外界要求其下台的呼聲，不做表態。而蔡總統雖對台鐵改革做出三項宣示，卻避用最熱議的「公司化」一詞，被認為是冷處理台鐵真正的核心問題。

林佳龍遭受的壓力顯然最重，而且政治責任絕對無可逃避；原本外界對台鐵局長空缺3個月，質疑是群龍無首、內控失靈，導致太魯閣列車重大事故，認為林佳龍與蘇貞昌的怠惰和無心改革，都要負起相當責任，不料林佳龍在立法院的答詢，卻爆出一段「案外案」，看來他拒絕承受所有的鍋都往自己身上甩。

林佳龍與立委們的詢答，歸納起來有三點足以玩味。一是被問到先前是否曾向行政院提出補實台鐵局長的人選？何時送出？送了幾次？是否都被行政院長蘇貞昌打回票？林佳龍都表示，「這個部分我都有跟行政院在討論」，對敏感細節則不願正面回應。妙就妙在林對敏感問題大可明確否認或澄清，他卻偏要不置可否，留下曖昧想像空間，這種政治語言不言可喻。

二是面對究責問題，立委質問林佳龍「越級向蔡英文請辭，是不是認為蘇貞昌也應該負起政治責任？」林佳龍則說之所以同時向蔡、蘇報告請辭，因為他的人事任命是由總統、院長共同決定，「這就是憲政體制的雙首長制特色」。問題是，自從20年前修憲將閣揆改為由總統直接任命後，民進黨內已少有人提什麼雙首長制，林佳龍此說不僅罕見，且也隱含蔡英文才是他背後真正的靠山。

三是蔡英文避提公司化，蘇貞昌更強烈反對公司化，林佳龍則在立法院公開說他「出任交通部長時就有提改革方案，以及公司化的配套」，並喊話要總統與行政院長都支持，台鐵才能大刀闊斧改革。公司化的定義內涵、運作模式固然還須釐清，但林這樣的表態宣示，也有另一層為自己和台鐵喊冤，爭取民意認同，向蔡討公道，更是對蘇的反向施壓。

蔡總統放縱黨內惡鬥

林佳龍對敏感問題欲言又止，卻讓人聽得欲哭無淚，在他的訴苦裡彷彿自己是個被惡婆婆不斷作梗、欺負的小媳婦，許多該做的改革與計畫都想做，卻老被蘇揆擱置否決。事實上許多的例證也顯示，蘇貞昌似乎對人事案和權力運作特別感興趣，從警政、金融行庫到媒體、國營事業等原本他不必管的領域都要一把抓，整個行政院的組織文化就是人與事都要蘇貞昌拍板。蘇的權力無限擴充，還刻意彰顯霸氣嚴厲、動輒震怒，卻放任台鐵擺爛，造成這麼大的傷亡，蘇貞昌完全不覺得自己也應該負起政治責任。

另一方面，蔡總統對這次事故所發表的談話，看似堂而皇之，聽來卻是似曾相識，宛如錄音機倒帶重放，了無新意；尤其她用冷冰冰的口氣、抽象刻板的口號、不明確也不具體的改革宣示，還要大家「不必懷疑政府改革的決心」，這種上對下、教訓式的倨傲態度，更是令人失望心冷。尤其兩年內接連發生兩次火車重大災難，也難怪蔡總統前往花蓮慰問罹難者家屬並上香，家屬見到她忍不住淚崩潰怒嗆「每次都說聽到，卻都沒有改進」，真不知蔡總統有何底氣敢做這麼強勢的宣示。

儘管當前府院避談台鐵公司化，原因說是擔憂負擔龐大債務、工會反彈，以及8月公投將使府院兩頭作戰壓力倍增，但如果像蘇貞昌、林佳龍這樣為各自派系利益不斷爭鬥，鬧得舉國皆知，蔡總統又繼續曖昧鄉愿，放縱黨內惡鬥，最後賠上的是人民的安全福祉，如此機關算盡，終究會失去選票、害慘台灣。